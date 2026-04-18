AI不會讓我們失業！黃仁勳提醒「這類人」才會沒工作

輝達執行長黃仁勳再次將人工智慧的興起比喻為現代世界的工業革命。他強調，人工智慧最終將在全球創造更多就業機會。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳在史丹佛商學院發表演說時，再次將人工智慧的興起比喻為現代世界的工業革命。他提醒，我們不會因為人工智慧而失去工作，但可能會因為別人使用人工智慧而失去工作。同時他也強調，人工智慧最終將在全球創造更多就業機會。

關於人工智慧及其益處的討論由來已久，但同時，關於它對人類，尤其是對人類就業的潛在影響，也一直存在著激烈的爭論。人工智慧的確讓生活更加便捷，但一般民眾心中卻隱隱擔憂，他們或許會在不久的將來因人工智慧而失去工作。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳認為情況並非如此，並指出人工智慧最終將在全球創造更多就業機會。人工智慧需要被視為一個能夠創造更多就業機會的平台。關鍵在於，人類的演化始終圍繞著適應性。他說：「人類適應力極強，這是我們的核心優勢。那些能夠適應並整合人工智慧到工作中的人，將從人工智慧革命中獲益最多。」

為了實現這一目標，輝達和全球各地的公司正在開發人工智慧的全新智慧應用案例。人工智慧最初還很原始，但隨著GenAI的出現，整個產業格局一夜之間發生了翻天覆地的變化。如今，智能體人工智慧（Agentic AI）成為熱門話題，我們也見證了一個全球生態系統的構建，以滿足領先企業日益增長的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法