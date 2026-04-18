以為穩賺不賠！小夫妻到東京「全額貸款」買房 1年後下場曝光

購買住宅並不一定會帶來穩定的生活，除了房貸之外，管理費等持續性支出，往往容易成為沉重負擔。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕購買住宅並不一定會帶來穩定的生活，除了房貸之外，管理費等持續性支出，往往容易成為沉重負擔。這些在購屋時不易察覺的費用，入住後對家庭財務造成影響的情況並不少見，日媒分享案例，指出日本一對30多歲的夫婦以全額貸款的方式，買下位在市中心的高層公寓，結果後來卻被管理費等額外支出壓的喘不過氣，如今開始重新思考要如何處理他們目前的房子。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在東京工作的上班族健太先生（化名・34歲）與妻子彩小姐（化名・32歲）是家庭年收1600萬日圓（約324.3萬元新台幣）的雙薪家庭，幾年前，他們以全額貸款的方式，購入東京都心一間超高層公寓大廈。

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他們認為，如果要買房就應該買在市中心。不但資產價值比較不容易下跌，更重要的是生活會更便利。兩人幾乎沒有支付頭期款，而是透過貸款完成購屋。每月房貸還款約28萬日圓（約5.67萬元新台幣），幾年前，他們以全額貸款的方式，，並搭配年終獎金加碼償還，儘管這支出對兩人來說有點緊繃，但覺得應該還撐得住。

然而，這樣的生活基礎開始動搖，是在入住約1年後。當時公寓召開住戶說明會，由管理委員會說明未來的修繕計畫，會中提出的是修繕積立金（公共基金）逐步調漲的方案。從目前每月不到2萬日圓（約4054元新台幣），未來數年內可能提高至接近5萬日圓（約1.01萬元新台幣）。此外，管理費也因人事成本與能源費上升，正在評估調整。

他們坦言：「以前一直覺得，以我們的收入應該很有餘裕，但當固定支出一項一項累積上來，才發現完全是另一回事。」

說明會之後，健太先生重新檢視家庭財務，結果發現許多過去忽略的支出逐一浮現。「除了房貸之外，管理費加上修繕積立金，每個月接近10萬日圓（約2.02萬元新台幣），再加上停車費和水電費，光是住房相關支出就已經相當可觀。」

此外，夫妻兩人的工作型態也開始出現變化。彩小姐未來考慮改為縮短工時，收入可能因此下降。雖然現在還撐得住，但只要其中一方收入減少，就會變得很吃緊。

儘管如此，短期內換屋並不是現實選項，他們坦言：「就算要賣，也要看時機，而且貸款還在，不是說動就能動的。」對於這樣的生活能不能繼續維持下去，兩人開始有點不安。彩小姐說：「一開始真的覺得自己得到了理想生活，但或許沒有真正理解背後的負擔。」

報導分析，購屋一旦做出決定，就很難輕易重來。特別是在全額貸款的情況下，更需要以長期視角，將未來收入與支出的變化一併納入考量。那些在購屋時不明顯的成本，往往會在之後逐漸浮現為現實。面對這些變化，這對夫妻現在已經開始思考如何處理他們目前的房子。

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