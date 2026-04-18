他47歲存近2000萬爽提早退休！不到半年卻超後悔原因曝光

提前退休是許多人的夢想。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕提前退休是許多人的夢想，然而真正提前退休後的生活，人們也會面臨意想不到的挑戰。日本1位47歲男子表示，他40歲就存到1億日圓（約新台幣1984萬元）實現財富自由提前退休，當時他認為只要控制好開銷，生活就能過得很好。結果約半年時間，他發現自己生活非常空虛，且隨著存款逐漸減少非常焦慮，最後決定重返職場，找了一份時薪1500日圓（約新台幣297元）的餐飲業工作。

涼介（化名）原本是名上班族，他40多歲時，儲蓄和投資資產總計約1億日圓，實現了財富自由，決定提前退休（FIRE）。由於單身且擁有自己的房產，他認為只要控制好生活開支，就能過得很好。

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涼介說：「我一直都很節儉，把開銷控制得很好，每年的生活支出控制在250萬日圓（約新台幣49萬元）左右，所以我覺得透過資產管理和動用積蓄應該可以應付。」

涼介辭職的那刻，感受到一種解脫，慶幸自己再也不用早上擠火車，還可以到處去旅遊和找尋自己的愛好，或者是去咖啡廳消磨時間，這是以往無法擁有的生活方式，一度認為這種退休生活就是他要的。

然而這種生活方式很快就讓他感到空虛。涼介突然發現自己的時間變多了，且看著自己存款餘額不斷減少，陷入焦慮，沒有安全感，他開始忍不住想：「這樣真的可以嗎？」

因為焦慮不斷上升，涼介開始考慮重新找工作，這時剛好有位熟人邀請他去餐廳幫忙，他原本想說：「如果每週只工作幾天，每天幾個小時的話，應該沒問題。倒不是為了錢，而是為了換換節奏。」

後來真正重新開始工作後，涼介發現自己的生活重新步入正軌，有了更多與人交流的機會，感覺自己又重新融入了社會。雖然涼介現在這份餐飲兼職時薪1500日圓，對涼介來說意義非凡。

他坦言：「我以前認為，一旦實現財富自由（提前退休），就完全不用工作了。實際上，最重要的是你可以選擇自己想要的生活方式。」文章總結，找到適合自己的平衡點，最終才可能會帶來更穩定的生活。

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