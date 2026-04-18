萬元股后被盯上！證交所公布46檔注意股一次看

證交所17日公布46檔注意股。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕證交所17日公布46檔注意股，除了萬元股穎崴（6515）上榜之外，還有千金股致茂（2360）、健策（3653、）世芯-KY（3661）、光聖（6442）、高力（8996）等也入列。

證交所指出，穎崴最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.35%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達2375.00 元；最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達115.81% ；最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達196.97% 、最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達274.72% ，因此列入注意股。

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致茂因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達470元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者，因此遭列注意股。

證交所指出，健策六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達440元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者，因此被列入注意股。

世芯-KY因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達490元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者，因此列入注意股。

被列注意股的權證有大量凱基56購01（050237）、緯穎中信5A購05（050503）、一詮富邦5A購01（052108）及訊芯元大58購02（056150）。

個股部分，則有永光（1711）、華通（2313）、致茂（2360）、毅嘉（2402）、鼎元（2426）、希華（2484）、鼎固-KY（2923）、晶技（3042）、晟鈦（3229）、揚明光（3504）、柏騰（3518）、力銘（3593）、達邁、（3645）健策（3653）。

世芯-KY（3661）、TPK-KY（3673）、富采（3714）、定穎投控（3715）、全球傳動（4540）、雙鍵（4764）、新唐（4919）、光鋐（4956）、誠美材（4960）、榮科（4989）、群益證（6005）、柏承（6141）。

聚鼎（6224）、台表科（6278）、統新（6426）、光聖（6442）、訊芯-KY（6451）、GIS-KY（6456）、穎崴（6515）、愛普*（6531）、晶心科（6533）、汎銓（6830）、GOGOLOOK（6902）、創控（6909）、聯友金屬-創（7610）、尖點（8021）、昶昕（8438）、高力（8996）等46檔被列入注意股。

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