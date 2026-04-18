存到快2000萬元卻不快樂！60歲阿伯退休1年後吐心聲 揭殘酷現實

隨著高齡化社會來臨，「財務安全」依舊是多數人擔憂的老年課題，然而，即使擁有足夠資產，也不代表能真正享有充實的晚年生活。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，「財務安全」依舊是多數人擔憂的老年課題，然而，即使擁有足夠資產，也不代表能真正享有充實的晚年生活。日本一名60歲大公司主管，退休拿到了4500萬日圓（約912萬元新台幣）的退休金，以及在職期間投資累計的儲蓄超過5000萬日圓（約1013萬元新台幣），資產至少有9500萬日圓（約1925萬元新台幣）以上，看似退休經濟無虞，但他卻陷入滿滿的孤獨，大多數時間都是獨自在家無事可做，坦言感到自己成為不被社會需要的存在。這種「有錢有時間，反而不知道怎麼生活」的狀況，正戳中無數退休族的心。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在橫濱的60歲男子加藤勇作（化名），過去在東京都內大型精密機器製造商一路做到退休，在職時期，他擔任業務部門主管，過著國內外奔波、極為忙碌的生活。

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除了4500萬日圓退休金之外，勇作還透過在職期間的資產運用，累積超過5000萬日圓的儲蓄，累計資產至少有9500萬日圓以上，可說是經濟基礎相當穩固，退休生活資金毫無問題。

但過去行程排得分秒必爭、每天不斷做決策的勇作，如今的生活靜得驚人，早上看完報紙、稍微整理庭院後，下午幾乎就沒有事情可做。而他的妻子因長年參與地方活動與興趣社團，白天經常外出，因此加藤先生大多時間都是獨自在家度過。

勇作說：「我和妻子的關係並不緊張，但也沒有特別共同話題，餐桌上也常常是沉默。白天大多時間一個人在客廳發呆看電視。一天之中，除了和妻子講1、2句話之外，有時甚至整天都沒跟任何人說話。和子女通話也只是1到2週的每次例行聯絡。除了妻子之外，幾乎沒有對話對象。」

退休後，勇作只參加過1次由前屬下舉辦的聚餐，他本來滿心期待能再次談論工作話題而前往，但現場的對話卻完全出乎預期。勇作說：「他們熱烈討論的是最新AI應用在行銷，以及組織重整的話題。我想從自己的經驗提供建議，但內容完全接不上。才離開公司短短幾個月，世界和公司就已經大幅改變。我已經完全變成局外人了。」

勇作也認為不能一直這樣下去，因此開始參加地方市民課程與運動社團，但即使如此，仍常感受到與周遭之間存在無形的隔閡，他說：「公司某種程度上是由擁有相似經驗與價值觀的人所組成，所以即使職位不同，也總有話題可以聊。但地方聚會裡的人，都是擁有完全不同經驗與價值觀的人。我不知道該怎麼在那樣的場合應對，會覺得很不自在，最後就漸漸不去了。」

勇作坦言，失去工作這個連結之後，他開始意識到自己其實是一個多麼「空洞」的存在。「原本以為退休生活應該會更快樂，但實際上卻是空虛、甚至帶點悲慘。會不斷被迫意識到：原來自己是如此不被社會需要的存在，那種感覺簡直像地獄一樣。」

像勇作這樣，雖然具備經濟基礎，卻失去與社會連接點而感到困惑的中高齡族群並不少。根據日本內閣府調查顯示，60至69歲男性特別容易面臨孤獨結構問題。

在在職時期，因為擁有「公司職位」這個身份，透過工作建立了大量人際關係，但一旦離開公司，這些連結往往迅速中斷，實際上，在影響孤獨感的原因中，將「退休」列為關鍵因素的人達14.7%，顯示失去工作這個主要生活場域，是通往孤獨的重要入口。

從不同年齡層來看男性的諮詢對象，年輕時多數人可以向朋友或熟人求助，但到了60至69歲男性，向朋友或熟人求助的比例只有48.8%。這也顯示，隨著職場上的關係減少，他們未能在社區或新社群建立人際網絡的現象相當明顯。

要如何避免退休後的孤獨？調查顯示，有參與社會活動的人，其孤獨感比例較低；但在60至69歲男性中，卻有高達45.3%未參與任何活動。

報導建議，若要過上充實的退休生活，人際連結是必要條件。透過興趣社團、自治會、志工活動等，不再依賴「公司」這一個單一組織，而是建立新的生活據點，才能為退休生活增添色彩。

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