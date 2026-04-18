台灣對外投資脫中入美 謝金河：過去靠關係、現在靠技術含金量

謝金河指出，過去台灣的企業去中國，靠的是人脈、黨政關係，或是喝白酒打通關節，現在靠的則是資本、技術含金量。圖為示意圖。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河發文指出，台灣第一季對外投資公布，對中國直接投資的金額年減28.7%，相比起2010年馬政府時代，台灣的對外投資有8到9成都在中國，整體趨勢可看出台灣脫中入美的巨大變化。謝金河也提出資料分析，直言過去台灣的企業去中國，靠的是人脈、黨政關係，或是喝白酒打通關節，現在靠的則是資本、技術含金量！

謝金河在臉書以「數字背後的真相」為題發文指出，台灣第一季對外投資（FDI）為325.48億美元，年增166.1%，而對中國直接投資的金額2.44億美元，年減28.7%，占比降到0.74%，如果對比在2010年馬政府時代，台灣的對外投資有8到9成都在中國，這個變化不可說不大！

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謝金河說明，從投資帶動也影響到出口，這些年台灣對美國出口不斷上升，從2017年11.7%，到3月上升至35.6%，而台灣出口到中國的占比則從20年的43.9%持續下滑至22.7%。這個趨勢變化也可以看出台灣脫中入美的巨大變化。

謝金河表示，今年3月台灣出口801.8億美元，年增61.8%，首季1957.4億美元，年增51.1%，這是全球最驚人的出口成長，最重要的變數是台灣成為AI軍備競賽的最大核心。台灣的資通訊產業出現134.5%的巨幅增長，而這個增長的源頭就是美國。

謝金河分析，今年3月台灣出口到美國金額285.41億美元，年增124%，台灣對美國的順差233.75億美元，對中國的出口182.33億美元，年增27.4%，順差74.27億美元，相較於美國，中國市場正呈現衰退狀態。不過，台灣出口到中國的半導體仍然強勁成長。今年首季台灣出口到中國的以半導體為主零組件315.78億美元，年增38.1%，佔台灣出口到中國的68.1%，這顯示台灣對中國的出口有超過三分之二是半導體，這也顯示兩岸貿易，對岸倚賴台灣比較多！

謝金河直言，從出口也牽動企業的投資！這個禮拜邀請大東電業董事長林志明上電視，這家股本6億的中小企業，沒有去中國投資，反而是前進美國，大東1949年創立，在傳產嘆息聲中，卻連續三年EPS超過10元，去年更達13.41元，大東的345KV超高壓電䌫，台灣只有4家通過認證，這回年輕帥氣的林志明踏進美國市場，意外發現意想不到的商機，這正是台灣企業的底氣再現。

謝金河在文末強調，過去台灣的企業去中國，靠的是人脈、黨政關係，或是喝白酒打通關節，現在靠的是資本，技術含金量！

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