轉虧為盈在望！英特爾股價飆漲至25年來最高點

英特爾股價飆漲至25年來最高點。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，英特爾股價17日開盤跳漲，創網路泡沫以來最高盤中水準，顯示市場對這家晶片製造大廠轉虧為盈的計畫樂觀以對。

英特爾股價早盤上漲逾2.36%至70.12美元。今年以來，英特爾股價已上漲90%，2025年則漲84%。目前英特爾距2000年8月31日創下的74.88美元收盤最高紀錄，不到8%的差距。

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報導說，在多年市占率被對手超微鯨吞蠶食後，英特爾力圖恢復技術領先地位。由於大筆支出興建新廠，導致虧損擴大、營收下滑，引發拋售，2024年英特爾的股價暴跌60%。

近期一些關鍵發展改善市場情緒。4月初，英特爾同意支付142億美元，向阿波羅全球管理公司買回愛爾蘭廠49%股份，此舉被視為其轉虧為盈努力的成效。之後，英特爾表示，將加入馬斯克的Terafab計畫，為特斯拉、SpaceX與xAI開發半導體，此前，Alphabet的Google承諾其資料中心，將使用英特爾下一代的Xeon處理器。

加貝利基金（Gabelli Funds）分析師牧野龍太（Ryuta Makino）指出，「近期有很多利多因素，英特爾深具吸引力」。他補充，「他相當有信心」英特爾今年將宣布其代工業務的外部客戶。華爾街專家已臆測，英特爾可能與蘋果、輝達合作，後者去年投資英特爾。

Melius Research分析師瑞茲斯（Ben Reitzes）在給客戶的報告中寫道，「英特爾的發展動能持續強勁」，他今年第3次上調英特爾的目標股價。他表示，「英特爾作為戰略代工資產的價值論點，似乎每天都在得到驗證」。

他寫說，「隨著執行力持續提升、毛利率上升至45%左右，外部代工客戶（可能是蘋果與輝達）開始貢獻實際營收，我們認為英特爾的帳面價值可能成長4倍，亦即其股價將遠高於100美元」。

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