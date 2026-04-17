邊走邊吃撐全程！大甲媽祖遶境吃什麼 台中「這幾樣」最夯

大甲鎮瀾宮媽祖正式起駕，預計遶境進香帶動大量人流移動，餐飲補給需求也同步攀升。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕被譽為世界三大宗教活動之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今（17）日晚間正式起駕，隨著大量信眾投入長時間步行與移動行程，沿線餐飲補給需求也同步升溫。

根據Uber Eats數據顯示，2025年遶境期間，台中在地中小型商家表現亮眼，前三名熱門商家中，由「肉蛋中西式早餐店創始店」奪冠，其中招牌「肉蛋土司」成為熱門首選；「日正豆漿」則以「豆漿」最受歡迎；而「饕之鄉李姐的店」的「小籠湯包」亦同樣深受消費者青睞，展現在地經典美食的持續魅力。

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從品項結構來看，這些熱銷商品多具備「高效率補給」特性，包括出餐速度快、方便攜帶以及具備高飽足感，正好符合信眾在長時間步行過程中的實際需求。這也反映出，遶境期間的飲食選擇已不再侷限於傳統小吃，而是逐漸轉向兼顧效率與便利性的現代消費型態。

另一方面，台中作為珍珠奶茶發源地之一，飲品市場在遶境期間同樣迎來高峰。Uber Eats App 數據揭曉，2025年最受歡迎的珍珠奶茶品牌前三名為「50嵐」、「八曜和茶」與「大茗本位製茶堂」。

整體觀察可見，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香不僅帶動人潮流動，也進一步放大在地餐飲經濟動能，從早餐、主食到手搖飲，逐步形成一條完整的「遶境補給鏈」，讓台中在地品牌在全台矚目的宗教盛事中持續累積聲量與商機。

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