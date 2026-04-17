研究揭密：車用擴香不只除臭 竟還有這項「隱形功能」

車內不再只是移動場域，而是一處能體現個人風格的場域，Jo Malone London車用擴香系列正是將精緻英倫香氛注入駕乘儀式。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在多數人印象中，車用擴香的功能不外乎去除異味、維持車內清新氣息；然而，一項經典研究早已指出，氣味對駕駛狀態的影響，遠比想像中更為深層。日產（Nissan）曾與東京理科大學合作進行感官工程研究，發現車室氣味可直接作用於人體的生理機制，進一步影響壓力水平、專注力，甚至反應速度。

基於此研究，日產開發了名為「Forest AC（森林空調）」的系統，透過模擬含有龍腦香與薰衣草等氣味的森林空氣，幫助降低壓力荷爾蒙皮質醇，打造放鬆但清醒的理想駕馭狀態，這也成為後來賓士等豪華品牌發展車內氛圍管理系統的重要參考基準。

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對講究生活品質與效率的族群而言，車內不再只是移動場域，而是能展現個人風格與狀態管理的空間。延續這樣的生活趨勢，英倫香氛品牌Jo Malone London升級全新車用擴香系列，將經典英倫香氛融入駕乘體驗之中，為日常移動注入更具儀式感的感官層次。

在外型設計上，車用擴香盒（2000元）延續品牌一貫的低調奢雅風格，以霧面黑金屬外殼打造簡約俐落的外型，內置可替換的陶瓷香氛蕊心，與金屬外殼形成剛柔對比。品牌透過精緻工藝，將香氛分子壓製並鎖入陶瓷蕊心中，使香氣穩定附著於材質表面，並隨空氣流動緩緩釋放，此設計不僅能延長留香時間，也讓香氣能隨空氣流動緩慢且均勻地釋放，並可維持長達4至6週。

香氣選擇上，此次精選三款經典氣息，滿足不同風格需求。「黑莓子與月桂葉」（擴香蕊心2350元）以微酸黑醋栗與青翠月桂葉交織，呈現如晨間林間般的清新鮮活；「英國橡樹」（擴香蕊心2350元）則以廣藿香與香櫞交織出沉穩溫潤的木質調。

而作為本次系列焦點的「絲柏與葡萄藤」（2900元）進一步深化品牌對木質調的詮釋，靈感延續自芳醇系列經典香作絲柏與葡萄藤芳醇香水，以清新的絲柏揭開序幕，帶來如穿越綠意林間的通透氣息；隨後葡萄藤的溫潤與隱約性感層次逐步展開，構築出優雅富有結構的香氣輪廓。

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