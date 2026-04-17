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20％VS 2％！中國Q1手機出貨量iPhone成長率遙遙領先華為

2026/04/17 21:55

今年第1季，iPhone中國出貨量逆勢成長20%。（路透）今年第1季，iPhone中國出貨量逆勢成長20%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕Counterpoint Research數據顯示，儘管因記憶體價格飆漲，推升成本，致使中國市場的智慧手機出貨量下滑，然而，蘋果iPhone第1季中國出貨量仍激增20%，遙遙領先華為的2%增幅。

路透報導，受供應鏈干擾與記憶體價格飆漲的衝擊，今年第1季，中國智慧手機市場的整體出貨量年減4%。中國是全球最大智慧手機市場。

儘管如此，蘋果與華為逆勢成長，分別年增20%與2%。Counterpoint Research資深分析師林科宇（Ivan Lam）指出，「隨著多數對手漲價，蘋果以其價值脫穎而出，中國消費者知道蘋果產品至少可使用3年」。

他也說，華為的出貨量得益於其高階與平價產品，包括暢享90系列的強勁需求，使其第1季以20%的市占率居冠，略微領先市占率19%、排名居次的蘋果。

中國智慧手機廠商已調漲平價產品價格，以維護利潤。小米出貨量重挫35%，排名第6。Oppo與榮耀出貨量分別下滑5%、3%，Vivo成長2%。

他預期第2季中國市場將面臨更多不利因素，尤其是中國品牌尋求進一步漲價。他表示，「然而我們預期，蘋果與華為的表現相對較佳，在低階產品需求強勁的帶動下，華為的出貨量有望進一步成長」。

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