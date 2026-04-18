連這個也要漲！104人力銀行通知5月起調漲企業徵才廣告費用

104人力銀行從5月起調漲價格。（讀者提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內人力銀行104昨（17）日傍晚發出通知企業用戶，將從5月1日調漲價格，漲幅近10%，104表示，調漲價格主要是因為經濟環境變化與通膨影響，人力、技術設備與相關營運成本持續攀升，因此將從今年5月1日起調漲網路徵才廣告刊登及企業形象費用。

根據104公告，企業徵才廣告刊登30天費用將從4200元漲至4600元、漲幅9.5%；60天費用從6800元漲至7500元、漲幅10.3%；90天方案從8400元漲至9200元、漲幅9.5%；180天方案從1萬5750元調漲至1萬7300元、漲幅9.8%；365天方案從3萬1500元漲至3萬4500元、漲幅9.5%。

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不過104也表示，舊客戶執行中的合約將走到合約結束為止，期間價格跟權益不受影響。

但收到漲價通知的企業認為104公司長期毛利率超過85%以上，且已連續5年賺超過一個股本，去年獲利4.88億元創下歷史新高，對於這家市佔率相當高的人力銀行說漲就漲、相當不以為然。

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