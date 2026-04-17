現金換鈾？外媒驚爆川普擬解凍 200 億美元 換伊朗交出濃縮鈾

伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）核設施的衛星畫面，該處被視為存放高濃縮鈾的關鍵據點。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《Axios》披露，美國擬解凍200億美元（約台幣6320億）的伊朗資金，以換取伊朗交出濃縮鈾。

據兩名美國官員和另外兩名了解談判情況的消息人士透露，美國與伊朗正積極協商一份三頁的停戰備忘錄，核心是一項「現金換濃縮鈾」的歷史性交易，美國提議解凍伊朗的 200 億美元資金，以換取伊朗放棄其濃縮鈾庫存。

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兩位消息人士稱，在談判的早期階段，美方曾提議解凍 60 億美元（約台幣1896億）用於人道物資，伊朗方面要求 270 億美元（約台幣8532億）。消息人士表示，美國和伊朗討論的最新數字是 200 億美元。一位美國官員表示，這是美方的提議，另一位美國官員將「現金換鈾」的概念描述為「眾多討論之一」。

同時，美國要求伊朗同意將其所有核材料運往美國，而伊朗只同意在伊朗境內「降低其純度」。

根據目前正在討論的一項妥協方案，部分高濃縮鈾將被運往第三國（不一定是美國），部分高濃縮鈾將在伊朗稀釋，並接受國際監督。

報導指，川普政府的首要任務是阻止伊朗取得其儲存在地下核設施中近2000公斤濃縮鈾庫存，其中包括450公斤純度達60%的濃縮鈾。

報導提及，儘管在資金與濃縮鈾處置上取得進展，這份三頁的備忘錄仍面臨幾項嚴峻挑戰，首先是伊朗「自願」暫停鈾濃縮活動的期限。

美國強硬要求凍結 20 年，伊朗僅願意妥協 5 年，斡旋方目前仍在努力縮小這巨大的時間差距。不過，備忘錄已達成一項共識，伊朗未來僅能保留用於生產醫療同位素的核子研究反應爐，且所有核設施必須建於地面之上，現有的地下設施將永久停用。

此外，備忘錄也涵蓋攸關荷姆茲海峽的通行權，消息人士稱，此議題存在重大分歧。同時，協議是否限制伊朗的彈道飛彈計畫及對區域代理人（如哈瑪斯）的資助，目前仍不明朗，這可能引發華盛頓共和黨鷹派與以色列的強烈反彈。

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