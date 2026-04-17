中嘉推「挖趣tv」搶攻FAST TV市場 不到三個月下載破40萬

中嘉集團旗下全球數位媒體於今年2月推出全新影音平台「挖趣tv」，採用FAST TV營運模式，回應數位時代的觀影需求。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕因應政府積極推動數位轉型與文化內容產業升級，加上觀眾收視習慣快速轉向線上，數位影音內容需求持續攀升。在此趨勢下，中嘉集團旗下的全球數位媒體於今年2月整合網路、平台與內容資源，推出全新影音平台「挖趣tv」，採用FAST TV（Free Ad-supported Streaming TV）營運模式，讓觀眾能更即時、便利地接觸多元影音內容，全面回應數位時代的觀影需求。

今（17）日平台特別選在具有百年歷史的西門紅樓舉辦「懷舊戲劇體驗會」，由中嘉集團副董事長費鴻泰與全球數位媒體總經理謝銘智共同揭開序幕，展現平台推動經典內容再活化的決心。

請繼續往下閱讀...

謝銘智表示，近年FAST TV在全球市場快速崛起，尤其亞洲地區成長動能領先。「挖趣tv」不僅延伸寬頻服務價值，更象徵中嘉集團從以網路基礎建設為核心，進一步邁向整合內容與智慧服務，轉型為更貼近用戶的數位生活服務整合者。

平台上線不到三個月，已與超過20家頻道商合作、頻道數突破百台，APP下載量超過40萬，單日活躍用戶突破萬人；整體觀看時長每月穩定成長80%，累積已超過100萬分鐘，其中透過機上盒觀看的日均時長達60分鐘，顯示用戶具備穩定收視習慣與高度黏著度。此外，官方Facebook粉絲團也在短時間內突破1萬粉絲，累積逾1000萬次觀看，顯示台灣在地影視內容具備強大社群擴散潛力。

「挖趣tv」主打「免費、經典、在地」三大核心定位，結合串流影音的彈性收視與傳統電視頻道的直覺操作，讓不同世代觀眾在無需付費門檻與設備限制下，即可輕鬆收看各式經典影視作品。中嘉寬頻用戶可直接透過機上盒觀看，一般民眾則可透過網頁或下載APP免費使用。

從目前收視數據來看，約85%觀眾為45歲以上族群，男性略多於女性；內容偏好則集中在「經典戲劇」與「懷舊卡通」，如《包青天》、《庭院深深》等經典劇集長期名列前茅，《科學小飛俠》、《哆啦A夢》等動畫則吸引跨世代觀眾，尤其在週末成為家庭共賞首選。

此外，《包青天》與《步步驚心》等長篇劇集持續維持高觀看量，顯示觀眾對完整劇情內容具高度黏著性，由於經典作品具備高熟悉度與低觀看門檻，在碎片化收視情境中成為日常陪伴內容，進一步累積穩定的長尾價值。

展望未來，「挖趣tv」期望成為推動本土內容數位活化與再利用的重要平台，讓更多優質作品被重新看見，同時善盡企業社會責任，串聯基礎建設、內容產業與文化政策，進一步提升台灣文化內容的國際競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法