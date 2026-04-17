超怕被以色列趁機斬首！路透爆巴基斯坦出動戰機護送伊朗代表團

伊朗國會議長卡利巴夫（右二）、外交部長阿拉奇（左二）11日抵達巴基斯坦與美國進行談判。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與伊朗11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判，在經歷長達21小時的馬拉松談判後，最終破局。《路透》17日披露，伊朗代表團擔憂以色列可能會試圖殺害他們，於是上週末由巴基斯坦出動戰機護送伊朗談判代表返國。

《路透》引述消息人士的話稱，伊朗代表團結束與美國的談判後，巴基斯坦部署戰鬥機護送伊朗代表團回國，此前有人擔心該代表團在回程途中可能成為攻擊目標。三位知情人士透露，伊朗官員在上週末於伊斯蘭堡舉行的談判破裂後，討論以色列可能發動襲擊的可能性，隨後採取此一行動。

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兩名巴基斯坦消息人士稱，巴基斯坦部署了大約20多架戰機進行護航，並動用了巴基斯坦空軍的空中預警和監控系統進行空中監視，以確保伊朗代表團能夠安全從伊斯蘭堡安全返國。

一名安全部門消息人士說，談判失敗後，伊朗感到不安，認為事情進展不順利，懷疑自己可能成為襲擊目標。一名地區外交官表示，在伊朗代表提出「假設的」威脅可能性後，巴基斯坦堅持要求護送。

消息人士表示，如果伊朗方面提出要求，將在後續會談中提供類似的安全保護，「否則巴基斯坦飛機將在巴基斯坦領空迎接他們」。參與談判的第三位消息人士稱，相關措施已經在制定中，預計最早將於本週末舉行第二輪美伊談判。

對此，以色列總理辦公室未立即回應置評請求；伊朗常駐日內瓦代表團未立即回應置評請求。巴基斯坦空軍和軍方未回應有關此行動的問題；美國駐伊斯蘭堡大使館也沒有回應置評請求。

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