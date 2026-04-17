慘不忍睹！印度1水果殺到每公斤不到1元 農民含淚砍光光

印度香蕉價格暴跌，重創農民。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於對中東的出口中斷，印度蕉農正面臨市場壓力，3月農產收購價殺到每公斤8至10盧比（約台幣2.7元至3.4元），4月進一步跌至每公斤2至3盧比（0.68元至1元）。部分農民不敷成本，決定將香蕉樹砍光改種甘蔗。

《Fresh Plaza》報導，印度加爾岡（Jalgaon）及索拉普（Solapur）等主要香蕉產區的農民反映，貨物仍滯留在冷庫中，無法出口到中東。原本計劃出口的香蕉已轉入印度國內市場，導致供應增加，價格大暴跌。

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報導說，今年2月香蕉的農場收購價在每公斤18至22盧比（6.1元至7.5元）之間，到了3月份，價格下跌到每公斤8至10盧比，4月份每公斤只剩2至3盧比。

索拉普的農民霍爾卡（Bhagwat Holkar）種植4.05公頃的香蕉，他說，「2月我賣到的最高價是每公斤22盧比（約台幣7.5元）。但隨著中東戰爭爆發，出口受到限制，全邦的香蕉收成都被轉移到國內市場，價格暴跌。」

霍爾卡稱，化肥、灌溉和其他所需投入成本接近200萬盧比（約台幣68萬），以目前價格計算，收入約25萬至30萬盧比（約台幣8.5萬至10.2萬），這意味著虧損超過170萬盧比（約台幣57.8萬）。他表示，現在計畫翻耕一部分田地，改種甘蔗。由於市場不穩定，我們不能再完全依賴香蕉了。

巴拉馬蒂（Baramati）蕉農也反映了類似的情況，直言香蕉價格太低了，甚至連運輸和人工成本都收回不來，已經決定砍掉整片香蕉園，改種甘蔗。

蕉農呼籲政府提供補償，並探索阿拉伯聯合大公國、伊朗和伊拉克以外的其他出口市場。

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