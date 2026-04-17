微星斬獲電動車基建OCPP認證 助攻全球充電市場布局

微星規劃將在台灣市場驗證的「居家、社區、商用」充電解決方案推向海外。（微星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）積極切入電動車基礎設施市場，管理層今天表示，旗下Eco系列充電樁正式取得開放充電通訊協定（OCPP） 1.6國際認證，成功接軌全球主流通訊標準，為進軍歐美等海外充電市場鋪路。隨著電動車滲透率持續提升，充電設備與管理系統的互通性成為關鍵門檻，微星將繼續強化產品競爭力並加速全球布局。

在電動車充電基礎設施領域，OCPP目前是充電設備與後台管理系統之間的核心通訊標準之一，廣泛應用於歐美市場，並為公部門標案與大型能源建設的重要採用依據。業界指出，具備OCPP認證的設備，可確保與多數充電管理平台（CSMS或CPMS）順利串接，避免系統整合過程中的軟硬體綁定問題，有助營運商提升建置效率並降低長期維運成本。

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微星旗下充電樁此次通過OCPP 1.6認證，象徵產品在相容性與穩定度上已符合國際主流標準，有利於拓展海外市場並深化與全球合作夥伴的連結。微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷認為，隨著電動車市場逐步成熟，商業客戶對設備的穩定性與系統整合能力要求持續提高，透過導入國際通用協定，可將研發優勢轉化為具體商業價值。

在產品布局方面，微星Eco系列涵蓋Eco Life與Eco Premium兩大產品線，強調多元場域與電網環境的相容能力。產品可支援三相電（最高32A／22kW）與單相電（最高48A／11kW）配置，符合不同地區供電條件需求；同時具備IP65與IK08等級防護設計，兼顧戶外使用的耐用性與安全性。功能上則結合隨插即充與智慧管理平台，透過App與後台系統進行即時監控與能源調度，提升使用便利性與營運效率。

市場觀察，隨著各國積極推動淨零轉型與電動車政策，充電基礎設施需求快速升溫，帶動設備商加速標準化與國際化布局。微星過去以電競與高效能運算產品見長，近年積極延伸至智慧物聯網（AIoT）與新能源領域，此次取得OCPP認證，意味著公司正式切入全球充電標準體系，並具備參與國際市場競爭的門票。

展望後市，微星規劃將在台灣市場驗證的「居家、社區、商用」充電解決方案推向海外，透過標準化產品與軟硬整合能力，複製既有成功經驗。法人認為，在全球充電市場邁向規模化發展之際，具備國際標準認證與系統整合能力的業者，將有機會在新一波能源基礎設施競賽中取得先機。

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