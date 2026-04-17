靜待美伊二次談判！新台幣終止連3紅、量縮收31.596元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電法說會失靈，台股今日下跌逾300點，新台幣兌美元匯率也同步走貶，不過市場觀望美伊週末二次談判，最後收在31.596元、貶值4分，匯價結束連3紅，成交量大幅萎縮至18.09億美元。

回顧本週，新台幣在台股創新高、外資熱錢回流帶動下，升值1.3角或0.41%，週線連2紅。

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台股今天下跌327.68點，收在36804.34點，三大法人合計賣超159.19億元。其中，外資賣超20.4億元。

匯銀人士指出，外資今日賣超金額不大，只是隨著美伊停火協議即將到期，加上市場對於週末可能登場的第二輪談判仍存高度不確定性，避險情緒升溫，資金再度回流美元，拖累主要亞洲貨幣全面走弱。

新台幣匯價雖然一早摸到31.6元，但全日仍守穩31.5字頭，後續則看週末國際局勢發展而定，若美伊談判順利，風險情緒降溫，不排除新台幣重拾升勢，反之，亞幣恐同步承壓。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.09%、韓元大貶0.58%、日圓貶值0.26％、新幣貶值0.19%、台幣貶值0.13%、人民幣亦貶0.12%。

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