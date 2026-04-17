和椿攜手策略夥伴 AI機器人強攻智動化三大領域

和椿副董事長張以昇看好AI應用加速落地與產業缺工壓力同步升溫，企業對智慧機器人的需求快速升高。（和椿提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化整合商和椿科技（6215）看好AI應用加速落地與產業缺工壓力同步升溫，企業對智慧機器人的需求快速升高，管理層認為，自動化設備從過去「執行指令」逐步邁向「主動判斷」，成為產業升級關鍵，因此公司攜手策略夥伴，鎖定強攻智動化市場，佈局一站式解決方案，向市場釋出涵蓋清潔、巡檢與物料搬運三大場域的AI機器人。

和椿指出，深耕自動化領域逾40年，近年積極推動轉型，自2023年起聚焦智慧機器人，並以智慧製造、智慧物流與智慧服務為三大主軸，打造第二成長曲線。透過與國際機器人廠合作，將AI技術轉化為可快速導入的解決方案，鎖定企業在人力短缺與效率提升上的痛點，強化市場競爭力。

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在產品布局上，和椿此次一次補齊三大應用場景，首先在清潔領域推出大型AI洗地機器人，具備每小時超過1800坪的作業效率，並搭載3D視覺感知系統，可在複雜環境中自主避障，透過「前掃後洗」設計，一次完成乾濕垃圾處理，提升大型場域清潔自動化程度。

在巡檢與安防方面，和椿導入具備IP67工業級防護的自主導航四足機器人，提供24小時全天候監測能力，可跨越階梯、戶外地形等複雜場域，補足人工巡檢的時間與空間限制，鎖定製造、能源及交通等產業應用。

至於物料搬運領域，和椿則新增150公斤載重機型，並與既有300公斤、600公斤產品形成完整產品線。新機主打快速部署，最快1小時即可導入產線，無需改造既有環境，並支援狹窄通道與人機協作，可望帶動搬運效率提升40%至60%。

和椿強調，此次三大產品線同步推出，代表公司從單一設備供應，進一步轉向整合型機器人解決方案，協助企業在缺工與產業升級壓力下，加速導入智慧化應用。隨著AI技術持續演進，公司也將持續深化與合作夥伴關係，拓展更多應用場景，強化在智動化市場的布局。

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