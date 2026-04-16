川普關稅違憲爭議驗證 學者：顏慶章洞見美國法治底線

我國首任駐WTO大使顏慶章，在川普依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅時，就直指此舉不合法。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中山大學特聘教授蔡維哲指出，

近期美國政府啟動對前總統 唐納·川普 任內「對等關稅」的退稅程序，形同對該政策合法性的間接否定。回顧我國首任駐WTO大使顏慶章 於2025年9月的專文，其對川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅之質疑，如今幾乎被後續司法與行政發展逐一驗證，更凸顯顏慶章對美國憲政與稅法體系的深刻理解。

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蔡維哲說，顏慶章的論述，並非單純法律條文的技術性解讀，而是從英美憲政發展的歷史脈絡切入。他追溯至1765年英國對北美殖民地課徵「印花稅」，引發「無代表，不納稅」的抗爭，最終導向 美國獨立戰爭。其精神源頭，更可上溯至1215年的 大憲章，確立「非經法律程序，不得剝奪財產」的原則。此一歷史傳承，最終體現在1787年 美國憲法 所建立的三權分立體制，並明確將課稅權賦予國會，形成不可輕易動搖的「固有權力」。

正是在此憲政架構下，顏慶章指出，川普政府援引IEEPA加徵關稅，存在根本性的法理問題。IEEPA自1977年制定以來，其核心在於授權總統於緊急狀態下「規範」經濟行為，而非「課稅」。然而，川普卻以此為依據，對逾百國商品全面加徵關稅，實質上已逾越國會專屬的課稅權限。這種將「regulate」擴張解釋為「tax」的作法，不僅違反法律文義，也動搖美國憲政長期維繫的權力分立原則。

2026年8月，美國聯邦巡迴上訴法院以7比4裁定川普此舉欠缺法律授權，更直接呼應顏慶章當初的觀點。隨後美國政府展開退稅措施，意味著行政體系亦承認該政策在法律上難以成立。這樣的發展，並非單一判決的偶然，而是回歸美國兩百餘年憲政傳統的必然結果。

更值得注意的是，顏慶章並未否認川普對不公平貿易的批判。他承認，包括補貼、傾銷與智慧財產侵權等問題，確實對美國造成壓力。然而，他進一步引用 大衛·李嘉圖 的「比較利益法則」，指出正常的貿易順差，本質上是全球分工的自然結果。例如 台灣積體電路公司 在高階晶片的領先地位，並非「掠奪」他國就業，而是效率與專業分工的體現。若以關稅手段一概打壓，反而破壞自 布雷頓森林會議 以來所建立的全球貿易秩序。

綜合來看，顏慶章的可貴之處，在於其同時掌握歷史、法律與經濟三重視角。他不僅精準指出IEEPA的授權邊界，更從憲政原則出發，說明為何關稅權必須受國會節制。當今日美國司法與行政體系逐步修正川普政策時，也等於證明其早先判斷的前瞻性。

蔡維哲表示，在台灣的公共討論中，熟悉美國法制者並不多見，能如顏慶章般，將憲政精神、法律解釋與國際經貿現實融會貫通者，更屬鳳毛麟角。此次事件不僅是一場貿易政策的修正，更是一堂關於憲政分權與法治精神的實例課，也讓人重新認識，台灣確實存在少數對美國法有深刻理解、且能提出精準判斷的專家。

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