一卡通增資價「打66折」引質疑 總經理認了：受電支同業股價腰斬影響

一卡通總經理鄭鎧尹表示，在所有電支業者中，一卡通是唯一一家有中央政府國發基金、財金公司，及7家地方政府投資的業者。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通截至2025年底，累積虧損已達5.58億元，董事會通過以每股10元的價格辦理3億元現金增資，遭外界質疑「降價增資」。對此，一卡通總經理鄭鎧尹解釋，此次增資屬於「策略性增資」，是考量今年度的行銷需求龐大，特別辦理的現增案，並給予股東較為「讓利」的認購價。至於為何每股訂價10元？鄭鎧尹表示，參考同業的股價在上市後跌了一半，基於對整體電支市場估值所做的調整，因此將認購價從上次的15元調整至10元。

根據一卡通最新公布的2025年財報，全年度稅後虧損1.04億元，每股虧損0.8元，截至2025年12月底，累積虧損達5億5800萬元，已達實收資本額13.46億元約41%，預計在2026年上半年，累積虧損就將超過資本額的一半，董事會因此通過增資案，提前展開增資作業。

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一卡通總經理鄭鎧尹今日說明此次增資案的規劃，表示今年是脫離 LINE Pay、電支獨立營運的第一年，為了積極拓展電支使用通路，已規劃投入非常大的行銷費用，所以必須辦理策略性增資，股東也期待能大力拓展電支業務，因此同意辦理。目前規劃這一輪增資，基本上由既有股東認購，原則上不會納入新的股東，因此採取讓利的訂價。至於最終認購價由上次的15元降至10元，則是股東參考電支同業上市後，股價跌了2分之1，因此對整體電支市場的估值進行調整。

根據證交所資料顯示，相關電支業者LINE Pay（7722）、興櫃歐付寶 （6878），掛牌後股價都面臨大幅下跌，其中LINE Pay 在2024年1月登錄興櫃時，當天股價曾衝破千元，最高來到1030元，2024年12月5日正式掛牌上市時，承銷價為508元，今日則以305元收盤。歐付寶 （6878）興櫃高點為 39.65 元，今日收盤價為11.55元。

鄭鎧尹表示，在所有電支業者中，一卡通是唯一一家有中央政府國發基金、財金公司，及7家地方政府投資的業者，在獲得政府支持的同時，也肩負著協助政府政策推動的重任，因此，一卡通不但所有的支付條碼都採取｢TWQR」規格，更是唯一一家支持「數位券」的電支業者。

日前財金公司宣布正式開通TWQR Inbound 服務，一卡通也已積極配合推廣，針對觀光客最愛消費的高雄六合夜市、瑞豐夜市推出行銷活動，5月1日起，國人至２夜市掃碼消費最高回饋15%；為鼓勵店家接收TWQR，活動期間，夜市商家配合受理民眾使用「一卡通 iPASS MONEY」APP 掃描TWQR立牌付款，每筆交易可獲得訂單未稅金額2%的現金回饋，且回饋金額無上限，希望雙向提升TWQR的使用率。

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