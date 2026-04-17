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史丹佛AI報告：一家台積電主宰全球AI硬體供應鏈

2026/04/17 18:17

台積電幾乎代工所有先進AI晶片。（路透）台積電幾乎代工所有先進AI晶片。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國史丹佛大學15日公佈長達423頁的2026人工智慧（AI）指數報告，當中指出，2025年美國擁有5427座資料中心，數量之多為其他任何國家10倍以上，然而幾乎所有尖端AI晶片都由台積電一家公司代工，亦即全球AI硬體供應鏈掌握在一家台灣代工廠之手。

報告說，超過90％的知名AI模型都集中於工業領域，自2022年以來，這些模型的算力每年約以3.3倍的速度成長，達到約1710萬顆輝達H100圖形處理器（GPU）的同等效力。

輝達佔60％整體運算，其餘主要由Google與亞馬遜供應，中國的華為則佔一小部份，然而幾乎所有算力都依賴台灣一家晶圓代工廠，突顯台灣在全球AI硬體供應鏈的關鍵地位，但也反映該供應鏈的脆弱性。

該報告也提到支撐AI硬體供應鏈的另一個面向。報告說，輝達與SK海力士等公司提供設計交由台積電與三星電子以先進製程代工，而完成後的AI晶片須由台灣日月光、美商艾克科技（Amkor）等公司封裝與測試。

報告強調，在全球AI供應鏈中，台積電是單一依賴點（single point of dependency），因其幾乎代工所有先進AI晶片，包括輝達的Blackwell GPU以及超微的MI300X。供應鏈中的每一環節都存在很高的技術門檻，需要數十年累積的經驗、專門的設備與鉅額的資本投資才可能跨越該門檻。

另外，與前一年相較，2024年全球工業機器人的安裝量持平，一些主要市場，包括美國、德國與義大利出現下滑，但台灣是例外，其年增率33％，創全球最高。再者，2025年下半年，台灣AI採用率28.4％，成長亮眼。

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