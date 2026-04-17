人民幣存款終結連7降！3月回升至1103億元

中央銀行今日公布3月底國銀人民幣存款餘額為1103.97億元。（路透資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布3月底國銀人民幣存款餘額回升至1103.97億元（以下單位均為人民幣），結束連續7個月減少，月增13.26億元，央行表示，個人戶仍呈現減少，法人戶因貿易需求增加人民幣存款，這也使得人民幣存款餘額守住千億元大關。

根據央行統計，3月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為833.05億元、月增9.6億元；國際金融業務分行（OBU）餘額為270.92億元、月增3.65億元。

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央行官員說明，3月DBU人民幣存款餘額增加的主因是法人戶收到人民幣貨款增加，但個人戶仍較2月減少，迄今已經連續7個月下滑。OBU增加則因企業為支付4月貨款提前備資，帶動存款上升。

官員表示，以過去幾年的經驗來看，雖然人民幣存款餘額呈現減少趨勢，但是基於兩岸之間仍有相當的貿易往來，每年約5至8月因貿易量增加、貨款收付需求增加，人民幣存款往往出現一波季節性回升，此次餘額守住千億元，亦與此因素有關。

不過，近期因為地緣政治風險升溫，中國經濟面臨內外挑戰，尤其美伊談判未明、荷姆茲海峽通航存在不確定性，若影響全球貿易動能，後續是否衝擊人民幣資金需求與存款動能，仍有待觀察。

對於國人來說，雖然今年以來人民幣匯率走勢相對偏強，但匯率並非唯一考量，央行官員說，民眾投資選擇太多，比如台股ETF或是美元定存都比人民幣來得有吸引力。

根據央行資料，目前人民幣優存利率中，1個月天期以永豐銀行提供2.55%最高，3個月天期與6個月天期優存利率最高分別是中信提供的1.3與陽信銀行的1.1%，一年期也只有1.2%，甚至還不如台幣定存利率。

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