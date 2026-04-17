經營權大戰突逆轉！沈慶京：中工與寶佳進入共治時代

威京集團主席沈慶京。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕沈慶京威京集團旗下的中華工程董事會以「超額提名」為由，剔除寶佳集團為首的市場派提名董事候選人名單，寶佳陣營向商業法院聲請假處分於15日獲勝，裁定中工必須將其提名名單全數納入候選名單之中。對此，沈慶京今（17日）發聲，即便自己抱病在身，還是想親自宣布，中工與寶佳之間的紛擾，今日正式畫下句點，且將一起進入「共同治理」時代。

沈慶京在臉書發文表示，中工體質優良、底子深厚，具備無窮的潛力，寶佳這般具規模的企業關注應屬當然。過往的互動與對話，本質上都是為了讓中工更有發展價值。然而，「單打獨鬥的風險，遠高於策略聯盟的利益」。經過深思熟慮，他們決定一笑泯恩仇，合作共治。他直呼，「中工與寶佳正式達成協議，將從先前的敵意對抗，轉化為『策略結盟』」。

請繼續往下閱讀...

沈慶京指出，他們相互肯定對方的優點，寶佳機構作為國內規模宏大的建設體系，擁有中工所不及的優勢，寶佳旗下上百家建設子公司構成的龐大供應鏈與動員力、豐富且高效率的建築實務經驗，能與中工的工程實力互補，且其強大的社會人脈資源，能為公司開拓更多可能性。

沈慶京說，「一笑泯恩仇」不是場面話，而是雙方對股東權益的最高承諾。未來，中工與寶佳將進入「共同治理」時代。他承諾，「我們將是並肩作戰的夥伴，我們必須以最快的速度穩定市場信心，並為十六萬名股東擬定最完善的經營計畫」、「競爭是為了進步，而合作是為了偉大。中工的未來，將在這次的攜手中，走向更趨完美的格局」。

據了解，7席董事中，寶佳估計拿到4席、威京集團僅有3席。

相關新聞請見：

中工經營權提前變天 寶佳將拿下4席董事、威京3席

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法