緯創子公司由租轉買 斥資19億元強化美國佈局

緯創旗下子公司WisLab EMS Corporation斥資6100萬美元，取得位於美國加州佛利蒙的不動產。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）加速強化北美布局，管理層今天表示，旗下子公司WisLab EMS Corporation（WisLab）斥資6100萬美元（約新台幣19.3億元），取得位於美國加州佛利蒙的不動產。隨著AI伺服器需求持續升溫，此舉被市場解讀為緯創深化在地製造、承接雲端服務供應商（CSP）訂單的重要布局之一。

緯創表示，WisLab此次取得的不動產位於佛利蒙的 Starboard Drive，總面積約12.98萬平方英尺，交易對象為LIPT BIXBY III, LLC，屬非關係人交易，並經董事會決議通過，交易金額為6100萬美元。從估價結果來看，兩家專業機構分別給出5000萬美元（約新台幣15.7億元）及5160萬美元（約新台幣16.2億元）評價，顯示此次交易價格略高於估值區間上緣。

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值得注意的是，該廠房原為WisLab先前承租的據點，隨著此次交易完成，原租約也將同步終止，形同由「租轉買」，反映緯創對於該據點未來使用需求已由短期彈性調整，轉為長期營運規劃。

業界分析，佛利蒙位處矽谷核心區域，鄰近多家科技大廠與雲端業者據點，隨著AI應用快速擴散，北美市場對於高效能運算（HPC）與AI伺服器的需求持續攀升，品牌客戶對供應鏈「在地化生產」的要求也日益明確。在此背景下，緯創透過取得既有使用廠房，不僅有助於縮短交期，也能降低關稅與地緣政治帶來的不確定性。

進一步來看，AI伺服器近年成為電子代工廠營運成長的核心動能，尤其在輝達（NVIDIA）等晶片大廠帶動下，相關供應鏈正加速向美國等主要市場靠攏。緯創此次將原本租用的廠房轉為自有資產，意味著公司對北美需求的可見度提升，也顯示其在AI產業鏈中的角色持續深化。

法人指出，隨著AI資料中心建置進入擴張期，原廠委託設計製造（ODM）廠商除了需具備快速量產能力外，也須同步強化全球產能配置，以因應客戶多元需求。緯創此次加碼美國不動產，預期將有助於提升其在高階伺服器市場的接單競爭力，並為後續AI業務成長奠定基礎。

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