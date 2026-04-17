谷底已過！一卡通首季豪砸1.5億元、拚720萬電支用戶回籠

一卡通總經理鄭鎧尹今日說明一卡通電支業務的最新策略及規劃。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通iPASS MONEY今年起正式邁向獨立營運新階段，雖然好友轉帳、繳費支付等業績大幅衰退，但總經理鄭鎧尹分析今年前3月數據表示，一卡通不僅電支用戶數持續成長，代收付交易金額在1月摔至14.2億元後「逐月回升｣，3月已提高至18.2億元，顯示「谷底已過」，經營團隊獲得股東們的全力支持，不但將進行3億元策略性增資，上半年至4月中，更已砸1.5億元預算，推動電支業務成長。

在獨立營運3個月後，一卡通總經理鄭鎧尹今日首度面對媒體，說明一卡通對於電支業務的最新策略及規劃。鄭鎧尹指出，一卡通今年積極優化APP的操作，目前APP下載數已超過400萬，其中月活躍用戶達200萬，每天有30至40萬用戶打開APP，比例相對健康。

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為了提升用戶使用率，一卡通近期加速開通大型通路，除了四大超商，麥當勞、摩斯漢堡、星巴克、50嵐等民眾常用連鎖通路，甚至微風百貨、Citylink、美廉社、燦坤、momo購物網等大型通路，近期均已開通。鄭鎧尹分析，過去與LINE Pay合作時，只能綁定帳戶付款，但在獨立營運後，已支援掛載各家信用卡，在百貨、電商等大型通路均可使用，提升用戶使用意願。

一卡通今年以來不斷推出大規模回饋活動，每一檔的回饋金額均達百萬元，甚至數千萬元。鄭鎧尹以近期推出的繳費活動為例，包括民眾繳費享消費5%回饋，以及邀請新朋友繳費等2檔回饋，預算分別高達3,000萬元，合計達6,000萬元。

一卡通在過去2年，每年的推銷費用高達6億元，今年作為獨立營運的首年，行銷費用是否將更高？鄭鎧尹表示，經營團隊已獲得董事的支持，將在首年投入大量的行銷費用，因此董事會通過辦理3億元策略性增資，僅上半年已對外宣布的行銷活動，回饋總金額已近1.5億元，5月之後會有更多行銷活動推出，就是為了要提升用戶的使用意願。

數據顯示，今年1月一卡通代收付交易金額落底至14.2億元後，2月雖天數較少，仍成長至15.2億元，3月更提高至18.2億元，顯示代收付金額「穩健的成長」。鄭鎧尹表示，一卡通已有高達720萬用戶數，不可能因為一開始獨立營運的業績衰退就放棄，一卡通後續不但會有更多大型通路上線，今年每季的行銷回饋，都不會低於今年第一季的數字。

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