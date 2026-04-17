看好台積電！外媒讚現在買入「低調王者」的3大理由

美媒指出，台積電被視為AI浪潮中相對低調卻實力雄厚的核心受惠者之一。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）熱潮不只帶旺OpenAI、輝達（NVIDIA）等，美國財經媒體分析，台積電被視為AI浪潮中相對低調卻實力雄厚的核心受惠者之一，其最新財報顯示，公司獲利年增高達58%，在AI晶片需求爆發帶動下，被視為真正握有AI產業關鍵命脈的企業。

財經媒體《The Motley Fool》報導，台積電是領先全球的先進半導體晶片製造商，其產品廣泛應用於智慧型手機、消費性電子產品和AI資料中心等眾多產業，是家實力雄厚、佔據市場主導地位的企業。

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報導認為，台積電的規模未來幾年將繼續擴大。報導列出3點分析現在是投資台積電絕佳時機。

1.與AI領先企業的合作

台積電為輝達、超微（AMD）等公司生產先進AI晶片，同時也是蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、高通（Qualcomm）與英特爾（Intel）等科技巨頭的重要合作夥伴。2025年，台積電共生產了1.2萬多種不同的產品，涵蓋305種不同的技術。

透過高度多元的客戶布局與先進製程優勢，台積電成功切入AI、高效能運算（HPC）、智慧裝置與雲端資料中心等多項高速成長市場，形成穩定且持續擴大的接單動能。

2.AI硬體銷售正快速成長

台積電第一季營收達1.134兆元，季增8.4%、年增35.1%，以美元計營收達359億元，季增6.4%、年增40.6%，創單季營收新高。公司預估2026年美元營收將成長可望超過30%，隨著先進製程產能持續吃緊，市場普遍預期毛利率仍有上升空間。

3.歷史數據證明一切

台積電營運表現並非曇花一現。自1994年上市以來，台積電營收與獲利年均成長率超過18%，具備長期穩定的財務體質。

此外，台積電自2004年起持續發放股利，且從未調降配息，近5年現金股利更呈現倍數成長，成為許多長期投資人配置核心持股的重要標的。穩定配息與持續成長的雙重特性，也使其在科技股中具備較高防禦力。

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