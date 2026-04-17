宜特3月獲利年增逾2倍 每股獲利2.27元

宜特3月稅後每股盈餘（EPS）達2.27元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子產業驗證分析企業宜特（3289）因近期股價波動大，今（17）日應主管機關要求，公告3月份自結獲利數，受惠財務結構優化及營運管理效能提升，宜特3月稅後淨利達1.96億元，年增214.43%，單月稅後每股盈餘（EPS）達2.27元。

宜特2026年3月稅前淨利1.95億元，年增率333.27%；稅後淨利為1.96億元，較去年同期增長逾2倍，稅後每股盈餘2.27元，較去年同期的0.84元呈現倍數成長，整體獲利表現大幅提升。

請繼續往下閱讀...

宜特表示，3月獲利大幅提升，主因在於公司已完成財務體質優化與營運效能提升，本業經營更趨聚焦；隨著營運體質調整進入尾聲，內部管理與資源配置更趨精實。針對近期股價波動，公司強調目前營運一切正常、訂單能見度穩定，並透過持續積極優化產品組合，預期第二季起毛利率將展現顯著成長動能，致力為股東創造長期價值。

展望未來，面對生成式 AI 算力需求的噴發，半導體驗證與分析已進入「極致複雜」的新紀元。宜特（iST）將持續深耕矽光子（SiPh）與共封裝光學（CPO）等前瞻技術，目前已建構成熟且完整的一站式光電驗證分析平台。

宜特相關專案的進案量已展現穩健增長態勢，這不僅成為公司在先進封裝領域的核心成長引擎，更將協助AI晶片龍頭、行動通訊晶片巨擘及晶圓代工大廠等全球頂尖客戶，在競爭激烈的市場中精準突破技術瓶頸，顯著加速產品上市進程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法