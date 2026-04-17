威聯通AI布局升溫 目標2027年AI營收占比達雙位數

威聯通董事長張明智指出，隨著地端AI需求快速升溫，將加速推動產品轉型。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕威聯通（7805）積極擴大人工智慧（AI）布局，董事長張明智今天在法說會指出，隨著地端AI需求快速升溫，公司加速推動產品轉型，將傳統網路儲存設備（NAS）升級為具備運算能力的「AI資料中樞」，並鎖定中小企業市場切入AI應用。公司預期，隨相關產品陸續放量，2027年AI營收占比有機會達雙位數，成為推動營運成長的重要動能。

張明智說，由於企業對雲端AI依賴加深，服務中斷與算力成本等風險逐漸浮現，帶動企業轉向建置具自主性的地端AI基礎設施。相較於大型企業可自建算力中心或採混合雲模式，中小企業與一般用戶則傾向採用「AI＋儲存」的一體化解決方案，帶動相關市場快速成形 。

請繼續往下閱讀...

在AI市場布局上，威聯通將市場區分為三大區塊，包括由輝達主導、資本支出規模龐大的AI工廠（AI Factory）、企業自建算力池，以及AI推論一體機。其中，公司目前聚焦AI推論一體機市場，主攻中小企業及個人用戶，並同步關注企業算力池在向量資料庫（Vector DB）與快取記憶（KV Cache）等應用的發展機會 。

產品策略方面，威聯通推出高階AI NAS方案，採用外接繪圖處理器（GPU），如NVIDIA Ada 6000，以支援高效能AI運算，相關產品已於2026年4月開始銷售；同時亦與中央處理器（CPU）廠合作，開發內建神經處理單元（NPU）的入門級產品，預計於2026年底前推出，以降低導入門檻 。公司並透過整合開源模型與對話式介面，讓用戶可透過自然語言進行資料處理，強化產品易用性。

除了AI應用之外，威聯通持續強化資料保護解決方案，從基礎備份（Backup）、災難復原（DR）到營運韌性（CR）建構完整架構。張明智觀察，目前仍有約三分之一中小企業尚未建置備份系統，相關市場滲透率仍具提升空間，將成為穩定營收的重要基礎 。

在高階儲存應用方面，威聯通亦推動橫向擴充（Scale-out）儲存方案，鎖定PB等級資料需求客戶，目標2026年底前累積30個客戶，並貢獻約3億至5億元營收，擴大企業級市場版圖 。

面對原物料成本上升壓力，威聯通採取提前備料及調整售價策略，並於2026年初進行全球價格調整，客戶接受度維持穩定。此外，公司亦推動自營電商模式，透過縮短通路鏈結提升毛利，預期毛利率可增加約3%至9% 。

展望後市，威聯通將持續投入AI相關基礎建設，初期規劃投資200萬美元（約新台幣6313萬元）建置AI運算資料中心，以強化研發能力與技術深度。管理層坦言，AI產品初期為搶占市場，毛利率可能承壓，但隨規模擴大與產品成熟，長期仍有助於整體獲利結構優化，推動公司邁向新一波成長循環 。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法