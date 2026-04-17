中油吸收價差累計虧損792億 卓榮泰：融資、撥補或增資都在考慮

行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右）答詢。（記者方賓照攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕中東戰爭衝擊國際能源價格飆升，中油吸收與增資計畫受矚目。行政院長卓榮泰今天下午說，融資、撥補或增資，都是現在在考慮的，增資的部分除了讓中油財務健全，中油必須增設很多設備、設施，包括油氣的儲存設備，都必須考量在內，這個會增加整個國家的安全儲量。

中東戰爭爆發後，油氣成本增加，中油配合政府穩定物價吸收，到3月底累虧已達792億元，淨值僅剩861億元，中油正在爭取3500億元增資案，盼立法院支持。立法院會今天下午施政總質詢，國民黨立委黃健豪詢問，這3500億元是資本投資還是補足現金虧損？

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卓榮泰說，他先前說感謝中油，是感謝中油同仁在這個時候願意共體時艱，他們在海外爭取到很多油、氣，這個過程是辛苦的，當然不能讓中油的財務發生困難，經濟部已經有一個成熟的案子在審核中，如何讓中油的財務能獲得稍微的紓解，而在紓解財務的過程中，也要一併考慮到這段時間那麼多的吸收、額外的支出，是否也應一併計入，無論是融資、公務預算的撥補或財務的增資，這三件事都可以同時來考量，都在考慮中，經濟部也有相關的想法。

經濟部長龔明鑫說，原則上增資是為了資本投資，中油是政策吸收，政府會撥補給他。黃健豪問，所以是兩筆錢嗎？3500億元之外未來如果這段時間過完，結算發現虧損很嚴重？龔明鑫回應，主計總處正在考量，要不要因為中東戰爭、財政上是否需要給予協助，現在正在考量，因為中油未來還有很多建設是需要投資的。

卓榮泰補充，融資、撥補或增資，都是現在在考慮的，增資的部分除了讓中油財務健全，中油必須增設很多設備、設施，包括油氣的儲存設備，都必須考量在內，這個會增加整個國家的安全儲量。

另外，台美對等貿易協定（ART）簽署後，中油預計在天然氣、原油合計採購金額達444億美元，黃健豪詢問，阿拉斯加氣源開發案，我方是等蓋完後才購買，或是成為投資方？

卓榮泰回應，阿拉斯加能源開發案是國際矚目案件，有多個國家表達參與的高度興趣，在衡量投資、採購及未來的採買，要採行對國家更有利的情勢。經過精細的核算之後，投資有投資的算法，未來直接採買的方式，如何取得更長期穩定供應的能源的前提底下，台電與經濟部所有部會在做精細的研究中，而參與這樣的國際事務，也讓我們在國際經驗上，有更多的成長與累積。

龔明鑫說，原則上多元採購風險會比較低，阿拉斯加天然氣廠將來蓋好後，運送離我們最近也最安全，樂觀其成，有機會可以參與投資也很好，看起來應該會賺錢，如果評估以後覺得划得來，就會這麼做。

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