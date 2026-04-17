房市風向球！台灣金聯平價宅開獎 銷售率61％創次低

台灣金聯平價宅今抽籤，中獎率61%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕在房地產市場一片觀望聲中，為期28天的「台灣金聯平價住宅」活動再傳佳績，共有573人登記申購61戶平價住宅（含婚育宅10戶），占整體出售總戶數 100 戶的 61%，為平價宅活動推出以來次低，主因今年限制1人投標1戶，加上反映房市現況。其中雙北地區整體銷售率為80%，台北市高達81%、新北市達79%、桃園市達59%，其餘地區約維持在5成左右。

台灣金聯說明，今年因設限每一人只能投標一個物件（以往全部都開放），加上取消參加獎，因此，登記人數才為573人；另因受到房市景氣影響，整體房市呈現觀望，台灣金聯平價住宅一向被視為房市溫度計，今年28天銷售期，出售率達61%，已屬難能可貴，也反映出市場現況。

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今年首度推出的婚育宅銷售率達50%，台北市4戶全部完銷，顯示受到婚育族歡迎。另，今年最熱門的物件位於新北市三重區捷運菜寮站及先嗇宮站等共4戶共構宅，全數完銷，其中1戶最高登記人數達53人。

台灣金聯今在律師見證及全程直播下辦理公開抽籤，在登記申購的61戶，有46戶有 2 人以上登記，依規需抽籤決定成交人，但為回應申購民眾的需求，也新增抽出備取者1人，若中籤者無法履約即由備取者遞補。另外也抽出3名各20萬元的加碼登記幸運獎。

台灣金聯董事長宮文萍表示，特別感謝所有登記申購民眾的支持，讓持續16年的代表性活動能夠繼續發揮協助民眾成家及平抑房價的功能。她說，面對房地產市場價量均步入盤整修正時刻，能在短短28天，吸引共計2467組4979人前往賞屋，並有61戶共573人登記申購，在目前房市偏冷的狀況下，誠屬難得，代表台灣金聯推出的平價宅深受民眾信任與肯定，貼近民眾需要，符合剛性購屋需求。

宮文萍強調，本次為減輕民眾資金壓力，特別推出售價二成內，可分5年60期延後繳付尾款，且擴大邀請5家銀行及1家農會（包括土銀、華銀、彰銀、台企銀、聯邦銀及北投區農會），專案提供融資服務，協助申購民眾順利取得融資，均獲得民眾高度肯定及支持。

台灣金聯表示，所有成交者、備取者及中獎名單都會在4月20日公布於公司網站（http://www.tamco.com.tw）供民眾查閱並寄發書面通知，未中籤者也會在30日內無息退回保證金3萬元。凡取得購屋權利的成交人，應在5月4日前繳交買賣價金10%及完成契約簽約，若於期限內無法履約，則由本公司通知備取人得於收到本公司通知後14日內辦理簽約；簽約日起50日內繳交買賣價金10%之備證用印款，並於簽約日起120日內付清剩餘款項，但其中售價二成內可選擇採分5年60期無息延後繳付尾款方式辦理。

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