麥寮啟用可降中火燃煤用量 經濟部：不解盧秀燕為何反彈

經濟部說明，麥寮電廠未來加入調度後，將視情況減少台中電廠用煤，無法理解為何台中市府對此反彈。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東情勢引發我國電力調度版圖變化，台電已跟台塑麥寮停用的兩部機組準備簽訂購售電合約，台中市盧秀燕今（17日）回應麥寮電廠燃煤機組採購案，再批是因民進黨能源政策錯誤。經濟部也回應，啟用麥寮電廠是短期因應中東戰爭的措施、強化整體韌性及彈性，並非長期措施。另外，麥寮電廠未來加入調度後，將視情況減少台中電廠用煤，無法理解為何台中市府對此反彈。

經濟部還原昨日部長龔明鑫於立法院經濟委員會備詢實況，楊瓊瓔委員詢問龔明鑫是否會因為麥寮電廠而增加整體燃煤量，龔明鑫回應，經濟部承諾今（2026）年的用煤量不會超過去年，增加麥寮電廠是擴大調度彈性，且視情況減少台中電廠的燃煤發電。

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台中市長盧秀燕似乎對於此答案並不滿意，誤會經濟部短期臨時擴大調度的目的，經濟部實感遺憾。

龔明鑫昨日在立法院答詢時說明，5月若麥寮燃煤機組啟動，其他燃煤機組會降下來，預計會讓台中火力調降，但立委楊瓊瓔關心，若其他機組足夠，為何還要啟用燃煤?龔明鑫回應，這是預備，並允諾全年的用煤量不超越去年。台電總經理王耀庭也補充，主要就是因為中東戰爭因素，天然氣船若不順，燃煤機組調度目的是要增加韌性。

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