自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

運價指數終止連三漲 中東戰火以來波斯灣運價首見下跌

2026/04/17 15:34

運價指數終止連三漲，波斯灣運價走跌。（陽明提供）運價指數終止連三漲，波斯灣運價走跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱出口運價指數SCFI微幅下跌4.23點至1886.54點，週跌幅0.22%，終止連三漲。值得注意的是，遠東到波斯灣每TEU（20呎櫃）運價週跌136美元到4031美元，週跌幅3.2%，這是美伊開戰以來，運價首見下跌。不過，從美伊2月28日開戰以來，期間運價漲幅2.03倍，遠東到波斯灣2月27日運價為1327美元。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU達1501美元，較前一期下跌46美元，週跌幅2.97%；遠東到地中海運價每TEU達2491美元，較前一期下跌99美元，週跌幅3.82%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2612美元，較前一期上漲60美元，週漲幅2.35%；遠東到美東運價每FEU達3584美元，較前一期上漲66美元，週漲1.87%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲26美元，到554美元，週漲幅4.92%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財