運價指數終止連三漲 中東戰火以來波斯灣運價首見下跌

運價指數終止連三漲，波斯灣運價走跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱出口運價指數SCFI微幅下跌4.23點至1886.54點，週跌幅0.22%，終止連三漲。值得注意的是，遠東到波斯灣每TEU（20呎櫃）運價週跌136美元到4031美元，週跌幅3.2%，這是美伊開戰以來，運價首見下跌。不過，從美伊2月28日開戰以來，期間運價漲幅2.03倍，遠東到波斯灣2月27日運價為1327美元。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU達1501美元，較前一期下跌46美元，週跌幅2.97%；遠東到地中海運價每TEU達2491美元，較前一期下跌99美元，週跌幅3.82%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2612美元，較前一期上漲60美元，週漲幅2.35%；遠東到美東運價每FEU達3584美元，較前一期上漲66美元，週漲1.87%。

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近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲26美元，到554美元，週漲幅4.92%。

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