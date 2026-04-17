藍批印度移工大軍毀台灣治安 民進黨團籲專業討論

民進黨團書記長范雲表示，移工議題涉及到非常多面向，包括是否要多元化移工來源的國家，以及對社會治安及各種本土勞動市場的關切，專業討論對台灣是最好的。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團今（17日）指出，印度移工大軍壓境恐有治安及性平疑慮，故提案要求行政院長卓榮泰報告對我國整體勞工政策與社會治安的衝擊與相關配套。對此，民進黨團表示，在野黨改變立場、急轉彎操作，但若能專業討論是好事。

國民黨團今天在立法院會提案，要求卓揆率相關部會首長提出「開放印度移工來台對我國整體勞工政策與社會治安的衝擊及相關配套（含強化國與國直聘制度及失聯移工強制遣返機制）防治作為」專案報告並備質詢；該案依黨團共識逕付二讀、交付協商。國民黨團總召傅崐萁強調，印度對女性非常不尊重，這樣的男性文化大軍壓境到台灣，對治安上面有什麼樣的疑慮，政府必須讓國人了解。

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對此，民進黨團書記長范雲受訪表示，有專業的討論都是好事，因為移工議題涉及到非常多面向，包括是否要多元化移工來源的國家，以及對社會治安及各種本土勞動市場的關切，這些都是重要的議題，專業討論對台灣是最好的。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤也表示，只要是涉及產業、人民的重要國家政策，執政團隊支持專案報告，行政部門也會做好準備。關於印度移工議題，朝野當初是一致通過勞工合作備忘錄（MOU），現在推動政策之際，在野黨卻改變立場、急轉彎操作。

吳思瑤說，若任何政策有疑義，該討論就討論，這是執政黨的立場，也相信如果安排專案報告，大家能夠就整個產業需求、制度擘劃進一步對話，消弭社會的疑慮，也能夠傳達產業界的聲音，這是好事，民進黨絕對支持。她強調，只要在野黨願意理性地回到立委工作崗位上合理監督，民進黨都支持。

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