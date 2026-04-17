習近平又被川普捶了？美撂話要幫秘魯從中國手中奪回錢凱港

中資投資興建祕魯錢凱港是「一帶一路」倡議在該地區的旗艦計畫。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一名美國資深國會議員呼籲秘魯下屆政府，應收回由中國控制的錢凱港（Chancay），並形容這座深水港設施對西半球構成直接的軍事威脅，美議員強調華盛頓將協助秘魯從中國手中奪回這座巨型港口。

委內瑞拉總統馬杜羅倒台後，中國失去一個「全天候戰略夥伴」，中國在祕魯興建的錢凱港（Chancay）也被美國盯上。

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中國國家主席習近平（左）於2024年與時任秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），以視訊方式主持錢凱港開港儀式。（法新社）

錢凱港是一座耗資 13 億美元的設施，由中國國有企業中遠海運港口公司控股。2024 年 11 月，中國國家主席習近平在秘魯主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，親自主持開港典禮。

錢凱港是中國「一帶一路」倡議在該地區的旗艦計畫，而且祕魯豐富的礦產資源使其成為美中爭奪的焦點。祕魯擁有世界上一些最重要的銅銀儲量，根據世界銀行和秘魯央行的數據，礦產佔該國出口總額的60%以上。英國皇家三軍聯合國防研究所將這些儲備列為南美關鍵資源之一，正逐漸成為美中競爭的核心領域。

北京的地緣政治野心持續引發美國關注。根據《南華早報》最新報導，美國眾議院外交事務委員會西半球小組委員會主席、國會議員薩拉查（Maria Elvira Salazar）週四在聽證會上表示，華盛頓將幫助秘魯從中國手中奪回錢凱港。

薩拉查表示，「即將於明年六月選出的秘魯新政府必須收回這座港口，將其拿回來，而美國將會提供協助。」她主張該港口具有「軍民兩用」潛力，這意味著它可以從商業運作轉向軍事行動。薩拉查指出，這將允許中國的潛艇、航空母艦和戰艦從秘魯領土啟動行動。

美國國務院西半球事務局高級官員科扎克（Michael Kozak）作為該聽證會唯一的政府行政代表出席作證。他表示，在法院裁定解除對該港口中國營運商的國內監管後，秘魯官員對此感到「震驚」。

公開資料顯示，今年二月，利馬的一家初級法院在針對秘魯國家運輸基礎設施監管機構（Ositran）的憲法保護訴訟中，判定中國國企-中遠海運（Cosco）勝訴。法官命令該機構不得對港口營運行使監管、監督和制裁權。中遠海運辯稱，該碼頭完全由私人資本建設，並非依據國家特許經營合同運作。

科扎克表示，「當他們發現中國人可以免受秘魯政府任何形式的監管控制時，這相當令人震驚。」Ositran 主席桑布拉諾（Veronica Zambrano）當時表示，這項裁決將使中遠海運成為「唯一一家提供公共服務卻無法被監督的公司」。秘魯政府已宣布將提出上訴。

這項裁決引起了美國國務院西半球事務局的強烈公開反應，該局在社交媒體上警告說，秘魯面臨對錢凱港「監督無力」的風險，並稱該港口的中國業主具有「掠奪性」。

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