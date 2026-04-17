能源署公布3款最省油車款 油費差距上看數萬元

經濟部能源署今天（17日）也公布2025年「車輛油耗指南」提供民眾選購參考。示意圖。（美聯社）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東局勢不穩，國際油價起伏很大，民眾加油開銷也跟著增加。越來越多人在買車時，特別關心「省油」表現，經濟部能源署今天（17日）也公布2025年「車輛油耗指南」提供民眾選購參考。

為了幫助民眾挑選更省油、能源效率更高的車輛，能源署除了每月在「車輛耗能研究網站」公布最新車輛能效資訊，也會每年整理成一本「車輛油耗指南」，提供外界參考。2025年的指南，也首度納入已完成測試與認證的電動車能源效率資料，鼓勵民眾選擇更節能減碳的車款。

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省油排名第⼀與最耗油⾞型燃油花費比較。（能源署提供）

在2025年「車輛油耗指南」非電動車輛節能車款排名中，小客車由本田（Honda）FIT油電車奪冠，每公升可跑26.9公里，估算一年油費約1.6萬元；若以一般油耗約15公里的傳統汽油車來看，年油費可能接近3萬元，兩者一年差距逾1萬元；如果跟最耗油的車款相比，油費更差到5.7萬元。

商用車部分，三陽（SYM）TUCSON油電車每公升約21.1公里，年油費約2.1萬元；相較油耗約12公里的車款，全年油費恐達3.5萬元以上，差距同樣超過1萬元，若再和最耗油的車款比較，也差4.5萬元。

至於機車部分，HONDA SUPER CUB每公升可跑96.5公里，一年油費不到1400元；但若是一般機車約50公里水準，年油費約2600元，兩者一年也差逾千元，和耗油機車比，也差8500多元。

能源署也說明，想要真正省油，不只車子要選對，開車習慣也很重要。像是減少載重、平順加減速、保持正常胎壓、避免長時間怠速，都能幫助省油。另外，多利用捷運、公車等大眾運輸，不但能省錢，也能減少能源消耗、降低碳排。

不過，能源署也提醒，「車輛油耗指南」的數據是在實驗室標準環境下測得，真正實際上路後，會受到天氣、路況、塞車、冷氣使用及個人駕駛習慣影響，實際油耗通常會比測試數值來得差一些，民眾可作為參考。

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