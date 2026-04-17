投信表示，12檔台股主動式ETF飆漲，4月大漲兩位數（統計為台新投信提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據投信業者統計，由於美伊戰爭現轉機，帶動台股加權指數連日飆漲，站上3萬7000點之上的歷史新高，也帶動12檔台股主動式ETF飆翻天，四月來全面大漲二位數。

其中，績效前三強的報酬率，皆大幅超越加權指數1成以上，包括：「台新臺灣優勢成長主動式ETF基金」（00987A）上漲29.45％，「第一金台股優」00994A上漲29.19％，以及「統一台股增長」00981A也上漲28.7％。

請繼續往下閱讀...

根據台新投信官網顯示，台新台灣優勢成長主動式ETF（00987A）前十大成份股為：台積電、台燿、旺矽、奇鋐、貿聯、雍智科技、台光電、台達電、創意、智邦，皆是今年來的強勢股，尤其更是四月以來帶動大盤勁揚的領頭羊，推升台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）創下亮眼的績效表現。

對此，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥表示，雖然股市短線面臨美伊戰爭衝擊而大幅震盪，但就歷史經驗來看，戰爭對股市影響多為短期，在台股漲多技術性修正以及融資減肥後，將反映企業基本面回到常軌上。

就總經面分析，魏永祥指出，在科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」；分析師表示，整體來看，預估台灣AI相關供應鏈 2026年在高基期下，仍保持20~60%的盈餘高成長，扎實的基本面提供台股多頭續航的火種。

操作上，台新投信推薦首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法