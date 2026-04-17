法定空地無償供通行無法獲地價稅減免 竹市稅務局教一招解套

法定空地無償供通行無法獲地價稅減免，新竹市稅務局教一招解套。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕自家土地長期無償供鄰里通行，原以為地價稅可獲減免，但若是土地屬《建築法》規定應保留的「法定空地」，則無法免徵。新竹市陳先生住家旁約30坪土地，長期無償提供鄰里通行使用，原以為符合免稅條件，卻因屬建築基地的法定空地，仍須繳納地價稅。但稅務局了解後，該土地經地方政府依都市計畫劃定為公共設施保留地的道路用地，因此不再受法定空地的限制，得以申請免徵地價稅。

稅務局表示，依《土地稅減免規則第9條》規定，無償供公眾通行的道路土地，經查明屬實者，在使用期間內可申請免徵地價稅；若該土地為建築基地的一部分，即屬《建築法》規定必須保留的「法定空地」，因其仍具建築基地使用價值（例如可計入建蔽率），並有助於維持建築物日照、通風與防火安全等功能，即使現況作為道路使用，依法仍須課徵地價稅。

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稅務局指出，原屬建築基地的法定空地，在核發使用執照後，經地方政府依都市計畫劃定為公共設施保留地的道路用地，或依相關規定完成法定空地分割並取得主管機關核發證明，該土地就不再屬於法定空地性質。因此，只要實際無償供公眾通行使用，土地所有權人即可向稅務局申請免徵地價稅。可電洽：03-522-5161轉422至437。

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