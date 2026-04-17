Google揭防詐成績單！Gemini助攻攔截99％違規廣告、台灣治理成效曝光

Gemini助攻攔截99%違規廣告、台灣治理成效曝光。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據Google公布的最新數據，Gemini已成為其廣告安全體系的重要支柱。透過分析數千億個訊號，包括帳戶使用時間、行為模式與廣告活動軌跡，系統得以從「理解意圖」層面辨識風險，而非僅依賴關鍵字過濾，這也使得即便詐騙內容刻意偽裝或規避偵測，仍能在觸及用戶前被攔截。

在2025年，Google已成功在廣告投放前攔下超過99%的違規廣告，全年攔截或移除超過83億則廣告，其中包含6.02億則與詐騙相關內容，同時停權2490萬個帳戶，當中約400萬個與詐騙行為有關。

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在台灣市場，Google強調持續遵循《詐欺犯罪危害防制條例》，並與政府合作加強平台治理。在2024年7月至2025年6月期間，Google除了收到236件政府提出的移除要求，同時成功移除3564個網址，其中包含227個涉及違反法律的網址，以及3337個違反Google防詐政策的網址。

除了技術攔截，Google也強化「事前預防」機制，透過廣告主驗證制度建立第二道防線，藉由身分驗證與資格審查，不肖業者在進入廣告系統前即被阻擋，進一步提升用戶對廣告內容與商家的信任度。

隨著生成式AI被濫用來大量產製詐騙廣告，Gemini已導入即時審查機制，目前多數在Google Ads上建立的「回應式搜尋廣告」（Responsive Search Ads）可在提交當下即完成審核，將潛在有害內容直接封鎖。Google表示，未來將把此能力擴展至更多廣告格式，提升整體防護覆蓋率。

在用戶回饋處理上，AI也顯著提升效率。2025年Google處理的使用者檢舉量已達前一年的4倍以上，使安全團隊能更快速應對漏網之魚，並將人力集中於更複雜、需人工判斷的案件。同時，透過對圖片、文字與行為模式的綜合分析，Gemini也大幅降低誤判情形，將廣告主錯誤停權率減少80%，在打擊詐騙與維持正常商業活動之間取得更精準的平衡。

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