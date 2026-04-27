LTN經濟通》英國F1超跑廠 面臨破產邊緣？

英國跑車品牌奧斯頓馬丁已有百年歷史，卻因屢次財務不佳申請破產和重組，被戲稱為汽車界的「破產專業戶」。（路透）

「第8次」破產報數計時？出售F1冠名權籌措資金

〔財經頻道／綜合報導〕提到奧斯頓·馬丁（Aston Martin），多數人腦中浮現的是在《007系列》電影裡，詹姆士·龐德 （James Bond） 最經典的優雅跑車，但現實遠比電影殘酷。據報導，這家創立於1913年的英國車廠，近期傳出將以5000萬英鎊，向AMR GP控股公司出售其在一級方程式賽事中永久使用品牌名稱的權利，並警告2025年經調整營運虧損將超出先前預測。

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據悉，在Aston Martin的百年經營史上，已經歷7次破產或重整，幾乎每隔一段時間就會走到財務懸崖邊。最近一輪壓力，也是因為現金流吃緊與負債壓力升高，使得該公司不得不出售部分資產，最引人注目的就是出售F1相關持股。

資料顯示，Aston Martin其實有2次「進軍F1」的歷史。第一段是在1959–1960年，當時Aston Martin是以車廠身份直接參賽，使用DBR4與DBR5賽車，但成績不理想，很快在1960年後退出。分析指出，這一段比較像是早期嘗試，其影響力有限。

真正對現在品牌有意義的，是第二次進軍F1。自2018年開始，Aston Martin先是以贊助商身份加入Red Bull Racing，車隊名稱一度變成「Aston Martin Red Bull Racing」，主要目的是品牌曝光，而不是技術主導。

但在2021年出現轉折，Aston Martin正式以車隊身份重返F1，透過成立Aston Martin F1 Team想重塑品牌形象（前身是Racing Point車隊）。業內指出，這其實是由大股東Lawrence Stroll主導收購並重組車隊，再把Aston Martin品牌掛上去，把F1當成「品牌行銷以及高端定位重塑」的核心工具，但這場「品牌升級工程」卻極度燒錢，並不是短期就能貢獻獲利的業務。

分析師指出，在利率上升、資本市場趨緊的環境下，Aston Martin最終只能把品牌名稱「賣給自己F1車隊」，以籌措資金。

奧斯頓馬丁將品牌名稱賣給F1車隊，再裁員5分之1，稱「川普害的」。（美聯社資料照）

核心市場失血 川普關稅是重要原因

近年，Aston Martin財務狀況並不理想，2025年交車量約5448輛，比前一年下降近10%，因銷售放緩及成本上升，營業虧損急劇擴大，整體會計年度提列虧損達4.93億英鎊（約新台幣209億元）。

據報導，為改善財務狀況，Aston Martin宣布將裁減最多20%的員工，預計可節省約4000萬英鎊成本，而這項重整計畫也將帶來約1500萬英鎊的一次性轉型費用。除此之外，將削減資本支出，將5年資本支出計畫從20億英鎊下調至17億英鎊。

分析師指出，Aston Martin在2018年IPO時，市值曾高達43億英鎊，如今面臨市場挑戰，股價波動較大，僅約4.26億至6.28 億英鎊之間，蒸發了約85%至90%，幾乎回到「重組邊緣」的水準。

Aston Martin執行長Adrian Hallmark接受媒體訪問時坦言，近年的國際貿易環境對公司造成不小衝擊，主要是美國關稅壓力侵蝕了利潤率。他甚至直言，不想把所有問題都怪在川普身上，但他確實是去年營運困境的重要原因之一。

中媒指出，目前Aston Martin仍處於虧損狀態，且高度依賴外部融資與股東輸血，包括來自Lawrence Stroll的資金支持。從某種角度看，這家公司不是在賣車，而是在不斷「賣未來」來換取生存時間。

中國曾是奧斯頓·馬丁銷售成長最快的市場，但現今卻成為最大「失血點」。（擷取自社群媒體）

財務危機的「輪迴」模式

自1913年創立以來，Aston Martin7次破產重組，堪稱汽車界的「破產專業戶」，同樣身為超跑代表品牌的藍寶堅尼（Lamborghini SpA）也只破產過一次。阿斯頓馬丁的每一次危機都伴隨著資本更迭與戰略搖擺，曾被視為「優雅超跑」的品牌基因，也在反覆更換經營者中逐漸稀釋。

分析師認為，如果把Aston Martin的財務歷史攤開來看，會發現它的危機其實有某種「週期性」。幾乎每一次的劇本都很相似：推出新車、品牌聲量上升、資本市場追捧，接著是銷量不如預期、成本失控、現金流惡化，最後走向融資或重整。

報導指出，2018年Aston Martin在London Stock Exchange上市時，被包裝成「英國版法拉利」，但現實很快打臉，其原因在於無法複製法拉利（Ferrari）的高毛利與穩定訂單模式，尤其在產品節奏與庫存管理上，Aston Martin常出現供需錯配，導致折價銷售侵蝕品牌與利潤。

另一個關鍵問題，在於規模。Aston Martin的年銷量遠低於主流豪車品牌，但研發成本卻十分可觀，導致成本居高不下，在試圖透過推出SUV（如DBX）擴大市場，卻又面臨與藍寶堅尼、保時捷（Porsche）等品牌的正面競爭。

中國曾是Aston Martin銷售成長最快的市場，2021年銷量1815輛‌、年增206%，創下歷史新高，但2024年卻僅剩不到300輛，在一眾豪華品牌中表現最慘烈，成為最大的「失血點」。

從007到F1超跑，奧斯頓·馬丁的品牌燒錢與現實賺錢呈現極大落差。（擷取自奧斯頓·馬丁官網）

車廠定位尷尬

業內人士指出，把Aston Martin放在豪華跑車產業鏈中，它的位置其實非常微妙，上面有法拉利這種「供不應求」的高端品牌，下面則是保時捷這類已經成功規模化的豪車公司，但Aston Martin卡在中間、不上不下。

分析認為，法拉利的核心優勢，在於嚴格控制產量，讓需求永遠大於供給，從而維持極高毛利率與品牌稀缺性。至於保時捷則透過SUV與電動車（如Taycan）成功擴大市場，形成規模經濟。相比之下，Aston Martin既沒有「稀缺控制力」，也沒有「規模化能力」，所呈現的優勢則在設計與品牌文化上，因為具備獨特性、尤其是英倫優雅風格與手工製造的質感，對特定客群有強大吸引力。

這點，從007電影，到英國王室，再到F1賽車，Aston Martin幾乎把所有能代表「英倫奢華」的元素都用上了。儘管品牌形象深入人心，其超跑的技術含量極高，但開發成本同樣驚人，很難直接轉化為穩定現金流，導致Aston Martin的財務體質卻相對脆弱。

分析師表示，Aston Martin的生存，不完全靠客戶，而是靠著資本市場與大股東信仰。舉例來說，最典型的就是Lawrence Stroll，他不只是投資人，還親自重整公司，將其帶進F1、並改變策略，這讓Aston Martin變成一個很特殊的公司。

外媒認為，Aston Martin可能是全球最「會講故事」的車廠之一，但現實的是，豪車市場的消費者其實越來越理性。即使是富裕客群，也會比較性能、保值率與品牌穩定性。在這方面，法拉利與保時捷已建立長期信任，而Aston Martin則仍在反覆證明自己「不會倒」。

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