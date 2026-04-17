台股市值首度超越英國 汪潔民開酸鄭麗文：此時押寶中國？

在AI浪潮推動下，台股表現不俗。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著市場預期中東戰爭將進一步降溫，台灣科技股重新獲得資金青睞，推動台股市值首度超越英國股市。對此，資深媒體人汪潔民大讚「台灣這個國家真的太厲害！」

據《彭博》彙編數據，台股總市值截至15日上升至4.14兆美元，成為全球第7大市場；英國股市市值約為4.09兆美元。

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汪潔民今日發文指出，台股市值以新科技工業國家擊敗英國這個老字號的工業國家，真的很厲害！

另外一個數據，全球最大的十家集團，其中八家的供應鏈必須依賴台灣，台灣的產業韌性，讓全世界主要工業國家必須依賴台灣才能成長。

汪潔民強調，今年台灣將取代中國成為美國排名第一的貿易夥伴。根據國際貨幣基金（IMF）發表的報告，這次美國和伊朗的軍事行動，惟二不受影響且調高經濟增長預測的國家，其中一個，國際貨幣基金直接點名就是「台灣」。

汪潔民直言，「此時此刻，鄭麗文卻選擇押寶中國，悲哀啊」。台灣沒有一帶一路，沒有天然資源，多山靠海，但代表經濟實力的股票市值在2017年之後，民進黨執政後股票市場總盈利、營收、資本投資和市值一路飆升，「厲害了，台灣這個國家！」

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