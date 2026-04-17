「積」情過後台股回軟 新台幣陷入31.5字頭保衛戰

台積電法說失靈拖累大盤 新台幣陷入31.5字頭保衛戰（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電法說會利多出盡， ADR下跌連動台股今日開平走低，大盤指數重挫逾300點。此外，市場緊盯美伊停火協議期限，在二次談判結果揭曉前，觀望氣氛濃厚。新台幣兌美元匯率今日隨台股走弱，盤中一度貶至31.6 元，中午暫收於 31.575 元，小貶1.9 分，台北外匯經紀公司成交量6.37億美元。

美伊上週達成的兩週停火協議即將屆滿，儘管美國總統川普樂觀表示戰事有望於4月結束，並透露雙方下一輪會談可能於週末舉行，但市場不確定性隨之飆升。加上通膨壓力升溫，市場預期聯準會（Fed）短期內降息機率降低，進一步支撐美元走勢，也壓抑主要亞幣表現。

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新台幣匯價今早以31.59元、貶值3.4分開出，上午盤交易區間落在31.541元至31.6元。今日能否守住31.5字頭，午後外資的資金動向將是關鍵觀察指標。

主要亞幣同樣呈現走軟態勢，其中，日圓兌美元匯率回落至159.36附近；韓元與離岸人民幣受美元走強影響，亦同步呈現小幅貶值走勢。

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