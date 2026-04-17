五一勞工大遊行將登場 勞團訴求退休給付調升與全員納保

五一勞動節將至，今年勞工大遊行將於5月1日同步在台北與高雄登場，將動員逾6000名勞工上街（五一行動聯盟提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕五一勞動節將至，由多個工會及民間團體組成的「五一行動聯盟」今（17）日召開行前記者會，宣布今年勞工大遊行將於5月1日同步在台北與高雄登場，遊行將以「退休給付，增加！本勞移工，全保！」為主軸訴求，強調將動員逾6000名勞工上街，要求政府與立法院正面回應勞動制度改革。

遊行總領隊戴國榮總批評，政府長年宣稱勞保、勞退制度健全，但實際上給付偏低、制度漏洞叢生，導致勞工即使工作一輩子，仍無法確保基本老年生活。五一當日，行動聯盟將邀請國民黨、民進黨、民眾黨三黨代表到場，公開回應工會提出的改革訴求，接受勞工檢視與社會監督。

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五一行動聯盟總指揮曲佳雲指出，今年遊行聚焦在勞工退休保障議題，並提出八大修法方向，主張全面檢討現行制度，強化既有保障、提升給付水準，並擴大保障範圍。聯盟表示，現行勞退制度中，雇主提繳率僅6%，應逐步提高至12%，以強化勞工退休金累積；同時，舊制退休金應取消45個基數上限、調整投保薪資級距、將資遣費上限提高至15個月，並要求勞保全面納保，廢除勞保「未滿5人得免強制納保」規定，改為一律強制加保，納入小型事業單位、家事勞工及移工，同時廢除年齡與身分限制。

行動聯盟表示，今年五一遊行將採南北串連形式同步舉行，台北場與高雄場分別集結各地工會力量，擴大參與規模，藉此向政府傳達勞工對制度改革的共同訴求。且因今年是第一個全民放假的五一勞動節。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良特別邀請所有教師，在這具有歷史意義的一天參加勞工遊行，展現台灣不分職業勞工的大團結。

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