Google Chrome AI搜尋再進化！推「並排瀏覽」終結分頁跳轉痛點

Google針對Google Chrome中的AI模式進行升級，試圖改善使用者頻繁切換分頁的使用情境。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕許多人在網路上搜尋資訊時，經常像是不斷在進行一場「分頁跳來跳去」的遊戲，先在一個分頁輸入關鍵字搜尋，接著開啟新的分頁追蹤特定想法或主題，之後又得切回原本的搜尋頁面，才能延續原本的思路。

對此，Google在官方部落格宣布，針對Google Chrome中的 AI 模式（AI Mode）進行升級，改善使用者過往需頻繁切換分頁的使用情境。透過此次更新，用戶可更輕鬆地存取內容，進一步深入探索搜尋結果中的資訊，且無需離開原本畫面，也不必頻繁切換分頁，讓使用體驗更為流暢。

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當使用者於桌面版Chrome啟用AI模式並點擊連結時，網頁將以「並排顯示」方式開啟，與AI對話介面同步呈現。這不僅方便快速瀏覽相關網站、比較細節，並能在保有搜尋脈絡的同時提出後續問題，目前相關更新已率先在美國推出，並預計將陸續擴展至全球其他地區。

舉例來說，當使用者正在尋找一台適合小公寓、且具備製作拿鐵功能的咖啡機時，只需進入搜尋中的AI模式並描述需求，即可快速獲得多款符合條件的產品選項。若看到感興趣的機型時，可在AI模式旁同步開啟該零售商網站，並進一步提出具體問題，例如：「這台清潔起來是否方便？」AI模式會整合該頁面內容與整體網路資訊，提供所需的資訊與建議，協助使用者更輕鬆有效率地做出決定。

此次更新也進一步強化跨分頁搜尋能力。使用者可直接在已開啟的Chrome分頁之間進行搜尋，無論是在桌面或行動版Chrome，只需點擊新分頁搜尋框中的「加號」選單（或AI模式中的既有選單），即可選取近期瀏覽的分頁並納入搜尋範圍。

同時，搜尋不再侷限於單一輸入形式。使用者現在可整合多個分頁、圖片甚至檔案（如 PDF），將不同來源的內容一併帶入AI模式中進行分析與提問，大幅提升資訊整合效率。

舉例來說，若正在規劃在地登山行程，且已開啟多個相關網站，使用者可將這些分頁加入搜尋，進一步詢問其他地區是否有適合親子的類似步道；或是在準備統計學期中考時，也可將課堂筆記、投影片與學術論文等內容納入搜尋，並要求提供更多範例來說明某個困難的概念。AI 模式會利用這些分頁內容提供客製化回應，並推薦更多可探索的網站。

此外，AI模式中的進階功能，例如 Canvas 或圖片生成功能，也可透過Chrome中的「加號」選單啟用。

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