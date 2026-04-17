沉寂3年後首發聲！潘石屹稱：中國房市猶如「龐氏騙局」

潘石屹稱中國房市猶如「龐氏騙局」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕沉寂3年的中國知名房地產商人、SOHO中國創辦人潘石屹16日發文，形容中國大陸近30年房市的發展猶如「龐氏騙局」，他直言，開發商靠預售款活著，企業靠不斷借新錢還舊債周轉，地方政府靠賣地過日子，購房者相信樓價會一直升。「這4樣東西綁在一起，哪一樣斷了，其他的都會跟著垮掉。」

港媒報導，潘石屹文章回顧1998年內地發展商品房之初，業界去香港學銷售方式，學會「按揭（房貸）」、「樓盤（建案）」、「開盤（推案）」 這些詞，「後來我們把高杠桿、高周轉的那套做法也學了過來，而且在國內很快就變了味」。

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不過數年，行業競爭不再只比誰能把房子蓋好、賣好，而是比誰「拿地更多、融資更快、擴張更猛」。開發商靠預售款活著，企業靠不斷借新錢還舊債周轉，地方政府靠賣地過日子，購房者相信樓價會一直升。「這4樣東西綁在一起，哪一樣斷了，其他的都會跟著垮掉。」

潘石屹指出，在相當長一段時間裡，一部分房企的做法已無異「龐氏騙局」。他回憶2004、2005年前後在某場論壇發言，提到1間公司的商業模式可能有問題，會後被該公司老闆警告。有次該公司租了北京銀河SOHO的房子銷售樓盤，他擠進售樓處，看到每人先交5萬元人民幣（約新台幣23.15萬）拿1個房號，這個房號本身就開始被炒賣。「很多排隊的人，並不是為了買房住，而是默認它會漲，總有人出更高的價格接過去。安全出門後，同事問我什麼感受。我說了4個字：龐氏騙局。」

文章總結，中國房地產走到這局面，某些房地產商具體罪狀，司法機關已認定。但從行業角度看，它是制度、金融、地方財政、企業擴張和社會預期共同作用的結果。

房地產已連跌47個月，最重要的是信心。信心建立在誠信的基礎上，「好房子」 建在誠信的基礎上。「我們盼望著這一天早日到來。」

62歲的潘石屹2014年激流勇退，大量出售資產後赴美，昨日發文IP地址亦顯示在美。過去幾年他低調回國，並表示一直是中國國籍。近日他接連發聲，被外界形容為「王者歸來」。

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