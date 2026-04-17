他抱台積電20年昨賣出報酬率逾3000％ 「超狂對帳單」引大批網友朝聖

台積電昨（16日）舉行法說會，上修2026年營收，成長超過3成。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電昨（16日）舉行法說會繳出亮眼成績單，有網友更透露，將手上放了20年的一張台積電售出，只見他買在61.2元，賣在2065元，報酬率高達3257.84%，讓大批網友羨慕不已，並紛紛留言直呼「只能說深感羨慕」、「6萬放20年變206萬的魔法！」

有網友昨將手上放了20年的一張台積電售出，只見他買在61.2元，賣在2065元，報酬率高達3257.84%，讓大批網友羨慕不已。（圖擷自threads）

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨召開法說會並公布今年第一季財報，單季稅後純益達5724.8億元，季增13.2%、年增58.3%，賺超過二個股本，相當於每天開門賺63.6億元， 毛利率達66.2%，營業利益率58.1%，雙率超標並創歷史新高，稅後純益率50.5%，稅後每股盈餘（EPS）達22.08元，單季EPS首度站上20元之上，獲利也創單季獲利新高。

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昨日在threads上也有網友發文分享，只見他貼出的截圖顯示，他將從2006年2月買下的一張台積電股票賣出，細看當初買入是61.2元，如今賣出則是2065元，網友在文中提到「今天把放了20週年的台積電出了，紀念一下」、「總是有急用到錢的時候，200萬也不能財富自由，該上的班要上，該摸的貓要摸」。

該文發出後引來許多網友朝聖，該文瀏覽次數超過190萬次，只見網友紛紛留言表示，「能忍那麼久的都是狠人」、「你已經贏過太多人了」、「果然是一張不賣奇蹟自來」、「真的是買了最好就忘記他，三不五時在那邊盯股票真的很容易沉不住氣」、「你很會忍欸 一般人都七進七出了」。有網友更直言「20年前進場真的給個敬畏。最勇的是撐過2008之後那10年甚至經歷過台積電差點被賤賣」、「那時候甚至還沒有ETF，跟現在長期持有的風險完全不能比，真的絕對含金量超高」、「兄弟，你是不是20年前跌倒，就ㄧ直睡到現在才醒過來」。

對於網友詢問「只有一張？中間也沒加碼？ 」、「那時候的時空背景下，是怎麼決定或覺得要買台積電」原PO則透露「還有另一張，聽長輩的買了都不要理，當存股。忍20年也沒幹嘛」、「我才14歲長輩說這隻很猛喔，全家各買一支，我拿壓歲錢買完後來又買一支，長輩說買了就不要理他，就一直放到現在了」。對於網友直呼「放了20年，真猛」，原PO也笑稱「只要不辦app就不會一直關心」、「韭菜亂賣其他賠好多錢」。

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