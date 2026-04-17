遭RCA勞工控「過河拆橋」勞動部：儘速重啟RCA職災勞工專案健檢

工傷協會與RCA員工今（17）日至勞動部抗議，痛批勞動部對RCA員工關懷協會的輕視，要求當年曾經在街頭上聲援RCA案的勞動部長洪申翰出面說明（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕工傷協會、RCA員工今（17）日至勞動部抗議，控訴原允諾提供受害勞工3年1次的健檢，幾乎都要受害勞工發動陳抗才執行，近日更發現，勞動部自2024年起就未編列預算，要RCA員工自行循《災保法》申請追蹤健檢，要求當年曾經上街頭聲援RCA案的勞動部長洪申翰出面說明，並要求與受害勞工協商，恢復辦理專案健檢。

面對RCA勞工今日的指控，勞動部火速回應，坦言「責無旁貸」，允諾會持續辦理專案健康檢查，進行每3年提供一次的健檢，並確保健檢項目與過往檢查一致。

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30多年前，RCA桃園廠長期挖井傾倒有機溶劑等有毒廢料，導致廠區土壤及地下水遭受嚴重污染，上千位受僱勞工因此罹癌。工作傷害受害人協會指出，RCA勞工為《職業災害勞工保險及保護法》（災保法）立法，貢獻了慘痛經驗，勞動部卻過河拆橋，不聲不響地取消RCA勞工健康檢查，溜掉職業病追蹤與保護的責任。

工作傷害受害人協會說，自1998年RCA員工開始集結、組織，要求政府積極調查、究責，追蹤RCA員工的罹病狀況並作統計研究，才爭取到員工健康檢查，自1998年至2022年期間，共計執行7次，說好的3年1次健檢，幾乎都要受害勞工發動陳抗才執行。直到2015年RCA員工關懷協會一審勝訴後，更與勞動部正式協商，要求增加健檢項目，至少應與訴訟判賠疾病種類相符，並且不限於已加入訴訟的RCA員工，每三年提供一次健檢。

工傷協會指出，RCA員工爭取專案健檢、要求政府積極追蹤職業病、建立資料庫並納入職災保險給付，正是我們在《災保法》修法期間的重要訴求，促成該法訂定《勞工職業災害保險預防職業病健康檢查及健康追蹤檢查辦法》，由職災保險基金支付健檢費用，造福了所有勞工。

沒想到，近期致電RCA專案健檢的承辦單位「勞動及職業安全衛生研究所」，勞研所坦承，2024年起就未編列預算，更說要RCA員工自行循《災保法》申請追蹤健檢。協會痛批，難道老年勞工不需要健檢、陳年舊案不需要追蹤究責嗎？

因此，今日工傷協會與RCA員工今（17）日至勞動部抗議，痛批勞動部對RCA員工關懷協會的輕視，要求當年曾經在街頭上聲援過RCA案的勞動部長洪申翰出面說明，與勞工協商恢復辦理專案健檢。

勞動部發布新聞稿，除了承諾會儘速重啟RCA職災勞工專案健康檢查，並聯繫關心此議題的團體協助辦理與精進，藉由推動健康追蹤，以持續保障RCA職災勞工的健康權益。也強調勞動部長期關切職災勞工權益，制定「勞工職業災害保險及保護法」於111年5月1日起施行，並依據該法授權訂定「勞工職業災害保險預防職業病健康檢查及健康追蹤檢查辦法」，對從事有害作業的勞工提供預防職業病健康檢查，完全由勞工職業災害保險基金支付健檢費用，以期積極促進勞工的安全與健康。

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