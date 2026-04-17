遇到機票超賣怎麼辦？航空公司最先淘汰「這群人」

在美國，機票超賣屬於合法行為，航空公司會透過超賣來避免座位空置，因此相當常見。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕遇到航班機位超賣，通常航空公司在旅客報到時，就會詢問是否更改班機，並適度給予現金、住宿、票券等補償。但航空公司是如何決定誰會被「請下機」的呢？專家指出，較晚完成登機手續、機票票價較便宜、會員等級較低，以及獨旅和直飛的旅客，比較有可能被取消登機資格。

《雅虎旅遊》的合作研究員基雷洛斯（Gabriel Kirellos）撰文分享，指出由於旅客臨時取消或未報到（no-show）的情況相當常見，航空公司會透過超賣來避免座位空置。如商務旅客經常臨時更改行程，或是轉機旅客因延誤錯過航班，導致座位空出。

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航空公司為了避免這類損失，會選擇超賣來填補空缺，在美國，機票超賣屬於合法行為，並由美國運輸部（DOT）監管，因此這種做法至今仍是業界常態。

航空公司是如何決定誰會被「請下機」的呢？基雷洛斯指出，首先航空公司會徵求「自願者」，並適度給予現金、住宿、票券等補償，若自願者的人數不足，航空公司會逐步提高補償條件，直到有人接受為止。若仍不足，則會進入「非自願拒載」階段，由航空公司強制選出乘客。

再來航空公司通常會依內部的「登機優先順序」來決定誰優先被取消座位，其中報到時間是關鍵因素之一，一般來說，就報到時間而言，較晚完成報到的乘客通常會最先被取消登機。

另外一項因素是票價高低，若消費者購買的是基本經濟艙等較低票價，在超賣情況下更容易被取消座位；相對地，購買商務艙、頭等艙或彈性票價的旅客，通常受到較高保障。部分航空公司如達美航空，甚至明確將票價等級列入決策依據。

旅客會員等級同樣重要。在超賣情況下，高等級會員通常會被優先保留座位。航空公司透過會員制度回饋高價值客戶，包括優先登機、升等，以及在航班異常時的優先保障。

後續的航班安排也會影響航空公司決策。若旅客的行程涉及緊密轉機或多段航班，航空公司通常會優先保留其座位，以避免引發連鎖效應，如錯過轉機、重訂機票、安排住宿等額外成本與後續混亂。相對而言，直飛航班旅客的行程比較容易被調整，因為重新安排較為簡單。此外國際長途航班因涉及跨境安排，處理難度與成本較高，也較不易被取消座位。

部分航空公司如加拿大航空，會優先保障家庭旅客、單獨旅行的未成年人或有特殊需求的乘客，以避免拆散同行旅客或造成更複雜的狀況。因此，單獨旅行者有時反而更容易在超賣情況下被取消座位。

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