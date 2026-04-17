被逾1.5兆戰爭帳單壓垮！IMF透露至少12個國家「撐不住了」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕戰爭的「帳單」，正在全球蔓延。IMF總裁透露，至少有12個國家尋求IMF貸款以應對伊朗戰爭能源衝擊，潛在援助需求達200億至500億美元（約新台幣6312億至1.57兆），且這份名單仍在擴大。

根據路透社報道，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在IMF與世界銀行春季會議新聞發佈會上表示，已有至少12個國家向IMF尋求新貸款項目，以應對中東戰爭帶來的能源價格飆升和供應鏈中斷，其中包括多個撒哈拉以南非洲國家。

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她估計，這場戰爭可能觸發200億至500億美元的新融資需求，涵蓋新增貸款及現有39個國家融資項目的擴充。

喬治艾娃指出，即便戰爭明天結束，供應中斷的影響不會一夜消散，因為油輪是慢速移動的船隻，從波斯灣開到斐濟需要40天。未來數週，供應中斷的衝擊只會更深。

另，IMF戰略主任穆姆森（Christian Mummsen）補充說，12個國家只是初步統計，「我們仍在摸底，這份名單很可能還會擴大。」他還指出，化肥運輸的延誤或取消正在重創發展中國家，部分估計顯示，將有額外4500萬人面臨糧食不安全。

受美伊戰爭衝擊，IMF本週已下調2026年全球成長預測至3.1%，但這一數字本身建立在「衝突迅速結束、油價隨之回落」的假設之上。

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas坦言，全球經濟目前正"漂移"偏離這一基準預測，向更不利的情景靠攏，在該情景下，2026年全球增速將降至2.5%，全年油價均值約為每桶100美元，若衝突持續深化，最壞情況，全球成長速度可能跌至2%，逼近全球衰退邊緣。

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