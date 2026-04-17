71歲阿公不想當下流老人！延後領退休金卻超後悔 淚曝慘痛代價

退休後失去收入，許多長者會擔心老年破產。示意圖。（路透）





〔財經頻道／綜合報導〕日本1名71歲男子累積約1400萬日圓（約新台幣277萬元）的存款，原本預計65歲退休每月可領取約15萬日圓（約新台幣2.9萬元）的年金，但他不希望老後狼狽生活，因此選擇延後5年（70歲）領取，雖然能領取的錢變多了，但這份喜悅卻因健康狀況而瞬間瓦解，讓他相當後悔。

日本媒體報導，中村和彥（化名）回想當初做的決定表示：「因為離過婚、一個人生活……，為了讓我在很老以後也能過生活，我想盡量把年金提高。」

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在65歲退休至70歲的這5年間，中村和彥完全沒有年金收入，靠一邊打工領每月約15萬日圓薪水，再搭配動用存款過日子。他幾乎不外食，徹底壓低開銷，也漸漸開始拒絕朋友的邀約，理由是「沒有時間也沒有餘裕」。

中村和彥說：「我當時覺得，現在忍一忍，以後輕鬆一點比較好。畢竟老了又貧窮，真的很可怕，也很沒尊嚴。」到了70歲，他終於開始領取年金，因為延後5年請領，年金增加了42%，所以他現在每月約可領21萬日圓（約新台幣4.1萬元）。

看到入帳金額時，中村和彥忍不住露出笑容，心想「延後領取真的太好了」。然而，就在那之後不久，這份喜悅卻瞬間瓦解。

某天早上，中村和彥發現左手出現異樣，說話也開始變得口齒不清。他當時未及時就醫，結果等到前往醫院時，已被診斷為中風。雖然沒有生命危險，但留下後遺症，生活再也無法像從前那樣自在。

中村和彥說：「父母都已過世，兄弟姊妹住在遠方，也沒有可以隨時聯絡的朋友。住院期間沒有任何人來探望。平常不會覺得怎樣，但在醫院裡的孤獨感真的很難受，有好幾個晚上都忍不住掉眼淚。」

他指出，雖然因為年金增加，生活上的經濟壓力確實減輕了，從金錢角度來看，或許可以說是「正確的選擇」，但如果能回到65歲，他會毫不猶豫地說：「我會選擇正常領取年金。」

中村和彥表示：「雖然已經無法挽回……，但我犧牲了那些無法用金錢衡量的重要時間與人際關係。如果能再選一次，我會65歲就開始領年金，一邊節省開支去旅行、多和朋友見面。到了70歲之後，就帶著這些回憶，過著簡單的生活。」

報導指出，像中村和彥這樣，為了防範「老年風險」而選擇延後領取的人不少，但也有人因為「不知道能活多久」而選擇提前領取。如何選擇並沒有正確答案，延後領取意味著在開始領取前，必須撐過一段沒有收入的時間，也可能在此期間健康惡化，而提前領取則會導致終身金額減少。

報導建議，在思考年金制度時，不應只看金錢上的得失，更應該納入「自己想怎麼生活」、「希望擁有什麼樣的晚年」等因素。

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