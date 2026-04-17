從股市暴賺近40萬到一夜翻車慘賠！他親曝慘痛崩潰時刻

投資有賺有賠，切勿輕信保證獲利。股市示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名投資人分享，自己過去曾因過度承擔風險而在市場中遭遇重大挫敗，形容當時的心態「像豆腐一樣脆弱」。他回憶，2020年3月全球因新冠疫情爆發而引發金融市場劇烈震盪，自己原本累積約200萬日圓（約新台幣39萬元）的未實現獲利，在短短1個月內迅速暴跌，變成約200萬日圓虧損。

根據日本媒體報導，這名投資人描述當時的市場壓力：「每次打開手機，帳面獲利都在快速下降，每天都可能少掉數十萬日圓，甚至擔心資產歸零。」驚慌失措之下，他最終選擇將約一半部位認賠出場，試圖降低損失。

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由於感到沮喪和絕望，這名投資人開始在社群平台（如 Twitter／現稱 X）尋找市場資訊，並注意到部分投資者在暴跌行情中透過「日經平均反向槓桿產品」（如日經反向ETF）獲利。

當時他判斷市場將進一步下跌，於是重倉押注該類反向商品。然而，市場隨後迅速反彈，指數回升速度超出預期，使其持有部位持續虧損。最終，他不得不再次停損，形成「低點賣出、高點買進」的雙重打擊，損失超過150萬日圓（約新台幣29萬元）。

這段經歷讓這名投資人總結出教訓，投資過程若因恐慌而偏離原有策略，容易導致連續錯誤。他並指出，這次事件深刻理解投資紀律的重要性，避免在情緒影響下做出決策。

他認為，若在市場暴跌時出現嚴重焦慮，甚至影響睡眠，通常代表投資風險已超過自身能承受的範圍，此時應重新調整資產配置、降低壓力，找到「心理上感到舒適的投資金額」。

這名投資人表示，若你是長期投資者，在未來一定會反覆聽到各種市場術語與情境，例如暴跌、反彈與修正等，而如何面對這些波動，將決定最終的投資成果。

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